On ne va pas vous refaire l'histoire à chaque fois, Cities Skylines 2 a eu un lancement tout simplement catastrophique. Il n'y a pas d'autres mots pour le décrire, et on vous l'a déjà rappelé à de multiples reprises. Ceci dit, le jeu est en train de se remettre sur pied, en particulier grâce au soutien continu de la communauté. Ce qui nous amène à notre sujet du jour, avec une belle nouveauté pour cette suite qui vient d'être déployée. On vous conseille vivement de ne pas faire l'impasse dessus.

Encore un nouveau mod pour Cities Skylines 2

Récemment, les détenteurs de Cities Skylines 2 ont été frappés par une nouvelle peu réjouissante. Le support des mods est toujours absent, alors que ça devait arriver début 2024. Mariina Hallikainen, PDG de Colossal Order, a bien expliqué que c'était le « plus grand regret » de l'équipe, et que le travail sur ce point se poursuivait. C'est encore en train d'être testé, et malheureusement, il est impossible pour eux de le mettre en place dès maintenant. En plus, le studio planche également sur les versions consoles du jeu. Ça doit représenter un bon paquet de boulot.

Quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas les moddeurs de venir en aide à Cities Skylines 2 avec des mods tous plus ingénieux les uns que les autres. L'un des derniers en date qui a vraiment retenu l'attention des joueurs, c'est celui nommé « Realistic Density », que vous pouvez retrouver sur Cities2Modding. Il tacle un certain nombre de problèmes techniques dont souffre l'expérience, tout en améliorant le réalisme, mais également la difficulté. Sans même rentrer dans les détails, c'est déjà une description plutôt convaincante.

D'une manière, générale, ce mod s'occupe de peaufiner la gestion des emplois, le zonage ou encore l'économie globale. On pense aussi à la densité de la population, qui est augmentée grâce à un nombre plus conséquent de personnes employées dans des lieux comme les universités, les industries ou les centres commerciaux. Comme ça, vous aurez une économie potentiellement plus stable. Vous pouvez en savoir plus via la bande-annonce disponible ci-dessous. Elle revient sur les points majeurs de ce mod que vous ne devez surtout pas louper.