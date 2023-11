Cities Skylines 2 a connu un lancement difficile, pour ne pas dire catastrophique. Malgré les efforts considérables du studio Colossal Order pour améliorer la situation, la progression ne satisfait pas certains joueurs. C'est pourquoi la communauté prend l'initiative d'améliorer le jeu de construction de ville par elle-même.

La communauté de Cities Skylines 2 réagit

Les mods pour Cities Skylines 2 se révèlent essentiels pour résoudre les problèmes du jeu. En particulier ceux liés aux piétons traversant de manière imprudente et causant des embouteillages. Tandis que Colossal Order et Paradox s'efforcent de régler les soucis de performance de CS2, passant de correctifs hebdomadaires à des mises à jour à long terme, ces mods contribuent à peaufiner et équilibrer les aspects les plus délicats du jeu.

Un problème récurrent dans Cities Skylines 2 est le comportement des piétons. Ceux-ci, malgré la présence de passages pour piétons, de tunnels et de ponts, traversent souvent les routes au hasard, entraînant des bouchons. Pour remédier à cela, un nouveau mod, "Better Pedestrian Pathfinding" par Terry Hardle, a été développé. Ce mod vise à modifier la façon dont les piétons choisissent leurs itinéraires. Les rendant moins susceptibles de traverser dans des zones dangereuses. En d'autres terme, cela permet de grandement amélioré le pathfinding.

Un mod qui change tout

Ce mod encourage les piétons à traverser correctement dans les zones désignées. Mais aussi à utiliser les infrastructures telles que les ponts et les tunnels, réduisant ainsi les risques d'obstruction du trafic. Bien que des correctifs officiels soient attendus pour améliorer davantage le comportement des piétons, ce mod offre une solution temporaire efficace.

En dehors de ce mod, la communauté de Cities Skylines 2 travaille sur divers autres ajustements pour enrichir et perfectionner l'expérience de jeu. Les mods ont joué un rôle clé dans la transformation de la première version du jeu, et il semble que Cities Skylines 2 bénéficiera d'une évolution similaire grâce à ces contributions créatives. C'est en tout cas ce que l'on souhaite.

Les mods changent la vie. D'ailleurs, le mod considéré comme le plus important ou le plus influent dans Cities Skylines 1 est souvent Traffic Manager: President Edition. Ce mod offre des outils avancés de gestion du trafic. Permettant aux joueurs de contrôler finement le comportement des véhicules et des piétons dans leur ville. Il introduit des fonctionnalités telles que des feux de circulation personnalisables, des limites de vitesse ajustables, et la possibilité de désigner des voies spécifiques pour différents types de véhicules. Ce mod est largement utilisé pour sa capacité à améliorer significativement la fluidité. Mais aussi la logique du trafic dans le jeu. Et visiblement CS2 souffre des mêmes défauts...