Les mods pour Cities Skylines 2 sont essentiels en ce moment, car même si Colossal Order effectue un travail assez important, ce n'est parfois pas aussi rapide qu'espéré. Pire encore, certains changements officiels sont parfois moins bons et moins audacieux que le travail de certains joueurs, notamment ceux habitués à modder Cities Skylines 1. Dans ce contexte, un gros mod apporte beaucoup de choses.

Cities Skylines 2 et le mod qui change tout, ou presque

Que ce soit pour les bâtiments, les routes, l'économie, les valeurs foncières, le trafic, et plus encore, la communauté de modding de Cities Skylines 2 a, jusqu'à présent, révisé et amélioré presque chaque aspect de la suite de jeu de construction de villes. Cities Skylines 2 va s'améliorer encore officiellement, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en attendant, des ajustements créés par les joueurs sont indispensables pour profiter pleinement.

CS2 a un énorme avantage sur Cities Skylines 1, c'est le nombre incroyable d'options et de possibilités que vous devez gérer. Tout est en fait possible. À condition de pouvoir naviguer à travers les menus et sous-menus qui sont parfois un véritable enfer pour s'y retrouver. C'est là qu'un nouveau mod de Cities Skylines 2, disponible dès maintenant intervient.

Il s'agit de FindStuff, qui porte décidément bien son nom. Puisqu'il rend tout, de la construction de routes aux services publics, beaucoup plus rapide en fournissant une série d'outils de recherche manuelle utiles pour la liste d'actifs du jeu. Tout est réuni dans un menu unique et plus clair. Vous pouvez également personnaliser l'ensemble de l'interface utilisateur pour mettre tout ce que vous préférez et que vous utilisez régulièrement en haut de la liste.

La description est très limpide à ce sujet : « FindStuff améliore votre expérience dans Cities : Skylines 2 en introduisant un mod avancé qui rationalise la recherche et la gestion des objets du jeu. Alors que nous continuons à affiner ses fonctionnalités et son interface dans sa phase alpha, FindStuff vise à s'intégrer de manière transparente à votre jeu, en offrant des fonctionnalités puissantes conçues pour l'efficacité et la commodité. »