Dans le monde virtuel de Cities Skylines 2, gérer une ville se révèle être un défi de taille, en particulier lorsque l'économie du jeu commence à vaciller, entraînant des niveaux de loyer incohérents et des valeurs foncières exorbitantes. Heureusement, un nouveau mod promet de corriger ces problèmes économiques persistants. Offrant ainsi une bouffée d'air frais aux joueurs luttant contre la spirale infernale des valeurs foncières.

Cities Skylines 2 améliore son économie

Ce mod intervient alors que Colossal Order, le développeur de Cities Skylines 2, admet que l'économie intégrée au jeu n'était pas à la hauteur dès le lancement. Malgré les efforts continus du développeur pour redresser la barre à travers de nouveaux correctifs, de nombreux joueurs se sont retrouvés confrontés à une économie en chute libre, où budgets, loyers et autres facteurs financiers semblent échapper à tout contrôle.

Ce mod, baptisé Rent Control et créé par le moddeur expérimenté de Cities Skylines 2 Jimmyok, introduit de nouveaux paramètres personnalisables. Cruciaux dans la simulation économique du jeu. Il permet notamment de fixer un seuil maximal pour les valeurs foncières, mettant ainsi un frein à l'escalade des prix qui peut pousser les habitants hors de chez eux. Cette solution simple vise à prévenir le cycle destructeur des valeurs foncières excessives.

Un mod qui change tout ?

Allant plus loin, le mod offre également la possibilité de personnaliser la part du loyer. Que ce soit pour des bureaux ou des locataires industriels, contribuant à l'amélioration des bâtiments. Dans Cities Skylines 2, une portion du loyer alimente le progrès d'amélioration d'un bâtiment, ce qui peut entraîner une augmentation des valeurs foncières environnantes. De même, une part des revenus du bâtiment est allouée aux coûts d'entretien, ralentissant ainsi sa progression vers l'amélioration.

Le mod de Jimmyok donne donc aux joueurs le contrôle sur la répartition du loyer. Mais aussi sur la part des revenus destinée à l'entretien, permettant ainsi de moduler l'évolution des bâtiments et des valeurs foncières. Pour ceux qui cherchent à modérer la croissance économique, il suffit d'allouer moins de loyer à l'amélioration et d'augmenter la part consacrée à l'entretien. À l'inverse, pour accélérer le développement, il est possible d'augmenter la part du loyer destinée à l'amélioration et de réduire les coûts d'entretien. Bref, une belle avancée qui disponible par ici qui permet de se rapprocher de la qualité de Cities Skylines 1.