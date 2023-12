Dans l'univers de Cities Skylines 2, le jeu de simulation de construction de ville développé par Paradox et Colossal Order, tout n'est pas tout rose. Le lancement fut compliqué. Mais pas de panique, pour résoudre les problèmes la communauté peut compter sur le travail des développeurs et celui... des joueurs !

Cities Skylines 2 : un contenu gratuit sauve l'économie

L'économie dans Cities Skylines 2 peut être capricieuse, exigeante et extrêmement difficile à équilibrer. D'une année à l'autre, les joueurs peuvent passer d'une ville prospère, bénéficiant de revenus issus des exportations et des impôts, à une économie en chute libre, marquée par un chômage élevé et un manque d'intérêt pour les produits agricoles et forestiers. Que vous soyez un joueur expérimenté ou un débutant, le fonctionnement de l'argent reste le même dans CS2. Alors que Paradox et Colossal Order continuent de résoudre les problèmes techniques et de performance du jeu, un tout nouveau mod vise à rendre l'économie plus maniable pour les joueurs.

Jusqu'à présent, les mods pour Cities Skylines 2 ont été très bénéfiques. Bien que le support officiel pour le modding ne soit pas encore disponible, les corrections et ajustements réalisés par les fans sont d'ores et déjà accessibles. La plateforme Paradox, prévue pour 2024, facilitera la création et le partage d'assets personnalisés. D'ici là, il y a encore beaucoup à explorer, notamment en termes de trafic, de routes et d'intelligence artificielle pour le déplacement.

Le mod Economy Fixer, créé par le moddeur TDW, est peut-être le meilleur mod de gestion économique pour Cities Skylines 2 à ce jour. Il introduit quatre nouveaux paramètres de difficulté variables pour toute l'économie du jeu. Les joueurs peuvent choisir entre un mode simple et facile ou le pousser jusqu'au niveau super difficile.

Un mod qui s'ajuste

Au lieu de s'ajuster en fonction de vos revenus, les récompenses de progression sont désormais fixes et dépendent de la difficulté choisie. De même, le système de subventions a été rééquilibré, offrant plus d'argent au départ mais diminuant progressivement à mesure que la ville grandit. Tous les facteurs de revenus, comme l'électricité exportée et les biens, varient selon le niveau de difficulté.

Le mod introduit également un nouveau coût : la démolition. Désormais, détruire un bâtiment implique une période d'attente pour le nettoyage des décombres avant de pouvoir reconstruire, et cela coûte de l'argent, fluctuant selon le nombre d'habitants du bâtiment démoli. Ces coûts sont ajoutés au budget mensuel, mais ces options peuvent être activées ou désactivées selon le niveau de défi que le joueur souhaite relever. Clairement avec ce mod, on dépasse ce qui se faisait dans Cities Skylines 1.