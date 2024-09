Cities: Skylines 2 a du mal à remonter la pente et, hélas, le jeu enchaîne encore les problèmes avec une autre mauvaise nouvelle. On vous explique de quoi il s'agit.

Les joueurs de Cities: Skylines 2 devront encore patienter. Le studio Colossal Order a annoncé de nouveaux retards pour les DLC du jeu. Mais cette fois, la priorité est donnée à un élément clé : l'éditeur d'assets, très attendu par la communauté. Que sait t-on exactement à ce sujet ?

Un lancement difficile et des retards en chaîne pour Cities Skylines 2

Depuis sa sortie, Cities: Skylines 2 a rencontré plusieurs difficultés. Le jeu a été critiqué pour ses problèmes de performance, forçant le développeur à repousser plusieurs contenus prévus. Parmi eux, le Beach Properties Asset Pack, qui devait sortir fin 2023, a finalement été repoussé à 2024. Cependant, même après son lancement, les joueurs ont exprimé leur déception, jugeant le contenu insuffisant et trop coûteux. Face à cette réaction, Paradox Interactive a présenté ses excuses et remboursé les joueurs, tout en repoussant le développement des futurs DLC.

L'une des fonctionnalités les plus attendues par les joueurs est l'éditeur d'assets. Cet outil permettra de créer et personnaliser des éléments dans le jeu, un incontournable pour la communauté des moddeurs. Cependant, Colossal Order a récemment annoncé que cet éditeur prend plus de temps que prévu à finaliser. Le studio a donc décidé de concentrer ses efforts dessus, expliquant que "plus de travail est nécessaire" avant de pouvoir proposer une date de sortie.

En conséquence, les packs Urban Promenades et Modern Architecture sont repoussés à la fin de l'année 2024, tandis que l'extension Bridges & Ports ne verra pas le jour avant le deuxième trimestre 2025.

Améliorations continues pour le jeu

Malgré ces retards, Colossal Order continue d'améliorer le jeu de base Cities Skylines 2. Des ajustements ont déjà été faits sur l’économie, des outils de décoration ont été ajoutés, et un premier support pour les mods a été lancé. Le studio a promis de continuer à améliorer des aspects importants, comme le système d'hôtels, le tourisme et la décoration, tout en corrigeant les bugs.

