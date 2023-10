Cities : Skylines 2, le jeu de construction urbaine très attendu, a récemment subi un retard notable sur les consoles. Mais aussi une mise à jour de ses exigences systèmes pour PC. Il fallait s'en douter, cela a naturellement semé le doute concernant les performances du jeu parmi les fans.

Du retard et de meilleures configurations pour Cities Skylines 2

Les versions PS5 et Xbox Series X/S ont été retardées à une date non spécifiée au printemps 2024. "Ce temps supplémentaire nous permet de nous focaliser sur l'assurance d'une qualité et de performances équivalentes sur toutes les plateformes", déclare le développeur, Colossal Order, dans un communiqué. Pour ceux ayant précommandé le jeu sur console, un remboursement automatique est en cours. Mais attention, ce dernier peut prendre "quelques semaines".

Pour les autres pas de panique. La sortie PC, via Steam et le Microsoft Store, y compris sur PC Game Pass, est maintenue pour le 24 octobre. Cependant, les exigences système pour PC ont été augmentées. Les spécifications minimales sont passées d’un i7 4790K/Ryzen 5 1600X CPU et une GTX 780 ou RX 470 GPU à un i7-6700K/Ryzen 5 2600X et une GTX 970 ou équivalent. Les spécifications recommandées ont aussi été rehaussées. Voici les spécifications actuelles que vous devez connaitre absolument avant d'envisager un achat :

Configuration Minimale

Système d'exploitation : Windows 10 Home 64 Bit

: Windows 10 Home 64 Bit Processeur : Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 5 2600X

: Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 5 2600X Mémoire vive (RAM) : 8 GB

: 8 GB Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 970 (4 GB) ou équivalent AMD

Configuration Recommandée :

Système d'exploitation : Windows 10 Home 64 Bit ou Windows 11

: Windows 10 Home 64 Bit ou Windows 11 Processeur : Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 5800X

: Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 5800X Mémoire vive (RAM) : 16 GB

: 16 GB Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3080 (10 GB) ou équivalent AMD

Une inquiétude chez les joueurs

Ces annonces ont suscité un certain émoi parmi les joueurs, nombre d’entre eux exprimant leurs inquiétudes quant aux performances du jeu. Quelques-uns soulignent les problèmes d’optimisation potentiels visibles dans les vidéos de développement présentées par les créateurs. Un utilisateur de Reddit partage ses appréhensions : "Chaque vidéo que j’ai vue des développeurs semble montrer le jeu tournant en dessous de 30 FPS, ce qui est correct, mais je suppose qu’ils enregistrent cela sur leurs super ordinateurs. J’ai un laptop avec une 2060 et un CPU sous-dimensionné et je crains vraiment que le jeu ne devienne très lent assez tôt."

"Non optimisé" est un terme qui est aussi évoqué. Ainsi donc, les joueurs espèrent sincèrement que les retards et ajustements supplémentaires se traduiront par une expérience de jeu qui soit à la fois optimale et sans accroc.