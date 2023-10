Avec Cities Skylines 2, les attentes sont élevées. Le jeu semble synthétiser en termes de gameplay et de mécaniques l'ensemble des sollicitations de la communauté exprimées depuis de nombreuses années. Ainsi, il est sous les feux des projecteurs, mais son lancement pourrait ne pas être sans accroc. C'est le moins que l'on puisse dire.

Cities Skylines 2 fait peur

Dans une publication sur le forum officiel, Paradox a manifesté sa prise de conscience des préoccupations liées aux performances de Cities : Skylines 2, notamment suite à la révision à la hausse des spécifications techniques requises. Soucieux de transparence, le studio a tenu à préciser la situation actuelle du jeu. Bien que Cities : Skylines 2 soit taillé pour la nouvelle génération de matériel, Paradox reconnaît ne pas avoir atteint les performances souhaitées en dépit des efforts soutenus de ses développeurs.

Néanmoins, le studio demeure persuadé que lancer le jeu en l'état représente le meilleur choix pour la pérennité du projet. Il se montre résolu à perfectionner le jeu au fil des prochains mois et à garantir son épanouissement complet. La sortie de Cities : Skylines 2 est donc toujours programmée pour le mardi 24 octobre. Bien qu'aucune information officielle n'ait filtré à propos du jeu ou de ses performances, les déclarations de Paradox laissent penser à des échanges en interne ou à des inquiétudes des joueurs concernant les prérequis du jeu. Tout ceci suggère que l'éditeur est en alerte face à d'éventuelles complications au lancement, qu'il envisage de rectifier dans les "mois à venir".

Nous améliorerons continuellement le jeu au cours des prochains mois, mais nous voulons aussi gérer les attentes en matière de performances pour la prochaine version. Notre ambition est que Cities : Skylines 2 soit apprécié par le plus grand nombre de joueurs possible, et nous nous engageons à faire en sorte qu'il atteigne son plein potentiel.

La déception serait la pire chose pour le jeu

Par ailleurs, l'inquiétude avait déjà gagné les fans lorsque les spécifications PC furent revues à la hausse et que la sortie des versions console fut reportée, insinuant des soucis de performance. Les éditions PS5 et Xbox Series X ont vu leur sortie différée de plusieurs mois, avec une nouvelle date prévue au printemps 2024.

En dépit de ces signaux, nous nourrissons l'espoir d'un lancement réussi pour le jeu. Car un démarrage tumultueux peut durablement entacher la réputation d'un titre, nécessitant ensuite une longue période de réhabilitation. Plusieurs exemples illustrent cette situation, tels que The Last of Us sur PC ou, plus anciennement, No Man's Sky. Ce serait d'autant plus regrettable que les fans sont remplis d'espoir, compte tenu de leur attachement au premier opus. En dépit de l'enthousiasme, il s'agit d'un jeu destiné à un public de niche. Décevoir cette audience pourrait être désastreux pour la suite de l'aventure.