Bien que le démarrage de Cities Skylines 2 ait été chaotique en termes d'optimisation, le studio Colossal Order cherche à se racheter en annonçant l'arrivée prochaine de contenus gratuits très attendus. Une aubaine.

Cities Skylines 2 fait de belles promesses

Cities Skylines 2, le renommé jeu de simulation de construction urbaine, se prépare donc à accueillir une nouvelle vague de contenus avec l'arrivée imminente de huit packs régionaux gratuits. Ces packs comporteront des éléments inspirés de différentes parties du monde, incluant la Chine, l'Europe de l'Est, la France, l'Allemagne, le Japon, les côtes est et ouest des États-Unis, ainsi que le Royaume-Uni.

Ces nouveautés ajouteront plus de 2500 nouveaux éléments au jeu, offrant aux joueurs davantage d'options pour personnaliser leurs villes et créer des environnements uniques reflétant les diverses cultures et architectures de notre (belle) planète. L'annonce a été faite via la chaîne YouTube officielle de Cities Skylines, où l'équipe de développement a partagé une bande-annonce teaser donnant un avant-goût de certains des nouveaux éléments, y compris une bibliothèque de style moderne inspirée de la Chine. Vous pouvez découvrir le contenu en question dans la bande-annonce ci-dessous :

Création communeautaire

Pour créer ces packs, Paradox Interactive, l'éditeur du jeu, s'est associé à de nombreux créateurs de contenu appréciés de la communauté Cities Skylines, tels que Titan, bsquiklehousen, Darf, RichardShi, MacWelshman, Badi_Dea, Feindbold, Gurny, et bien d'autres. Ils ont tous clairement contribué à l'élaboration de ces packs régionaux, qui seront bientôt disponibles sur Paradox Mods.

Malgré les complications, l'introduction de ces nouveaux packs régionaux gratuits représente une excellente nouvelle pour la communauté de Cities Skylines 2. Elle offre aux joueurs davantage d'options pour personnaliser et enrichir leur expérience de jeu. Les joueurs peuvent donc s'attendre à ce que ces packs soient bientôt disponibles, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités créatives pour construire et gérer les villes. Et puis, c'est également une excellente occasion pour Paradox et Colossal Order de détourner l'attention et de ne pas avoir à justifier trop en détails le manque d'optimisation et le lancement difficile. Il est en tout cas toujours réjouissant de constater que le modding occupe une place très importante pour Paradox. Cela offre à la communauté une raison de rester active et de se sentir considérée. D'autant plus que le premier jeu avait lui aussi bénéficié d'une durée de vie gargantuesque grâce à ce type de contenus.

De votre côté, que pensez-vous de l'arrivée progressive de ces packs gratuits ? Prenez-vous plaisir à jouer au jeu en l'état ?