Avec un lancement initialement tumultueux, les amateurs de Cities Skylines 2 n'attendent désormais qu'une chose : des améliorations significatives. Et parmi celles-ci, une en particulier pourrait véritablement transformer l'expérience de jeu.

Le lancement de Cities Skylines 2 a été marqué par de nombreux problèmes. Même si la situation s'est améliorée depuis, il subsiste encore des difficultés. À tel point que la communauté, par le biais de mods, semble parfois apporter de meilleures solutions. C'est précisément ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui : où en est-on avec l'arrivée de nouveaux mods ?

Cities Skylines 2 : une excellente nouvelle

La suite très attendue de l'éditeur de Cities Skylines 2, développée par Colossal Order, est prévue pour un lancement au début de l'année 2024. Les inscriptions pour l'accès anticipé à ce nouvel outil d'édition sont désormais ouvertes. Offrant ainsi aux joueurs l'opportunité de tester ses fonctionnalités avant le lancement officiel.

Colossal Order, le développeur du célèbre simulateur de construction de villes, a annoncé que l'éditeur officiel de Cities Skylines 2 serait disponible début 2024. En parallèle, le studio a prévenu que les mods actuels de CS2 pourraient ne plus être compatibles avec la nouvelle version de l'éditeur. Les joueurs sont invités à s'inscrire pour tester l'outil en avant-première et contribuer à son amélioration.

L'équipe de développement a également indiqué qu'elle envisage de lancer un dernier patch "majeur". Le tout avant la fin de l'année 2023. Celui-ci se concentrera principalement sur les performances et la correction de bugs, ainsi que sur le bon fonctionnement des succès dans le jeu.

Problème à l'horizon

Les mods de Cities Skylines 2, qui visent à résoudre divers problèmes liés au trafic, à l'économie et à d'autres aspects du jeu, sont déjà disponibles. Cependant, certains de ces mods ont été créés à l'aide d'une version inachevée de l'éditeur. Il faudra donc surement s'attendre à des petits soucis au lancement.

Des modifications notables sont attendues. Notamment en ce qui concerne la sauvegarde des cartes et les outils de placement de l'eau et d'aménagement du terrain. Colossal Order invite les créateurs de mods, d'assets et de cartes de Cities Skylines 2 à rejoindre les tests en accès anticipé du nouvel éditeur, qui auront lieu quelques semaines avant son lancement officiel. Notons aussi que la participation à ce test ne sera pas garantie pour tous les inscrits.