Si vous avez joué à Cities Skylines 2 lors de son lancement, alors vous devez savoir à quel point ça a été bancal. Les retours des joueurs étaient mitigés, pour la simple et bonne raison qu'il y avait des problèmes de performance énormes. Du coup, Colossal Order a promis un bon paquet d'améliorations pour 2024. Le problème, c'est qu'on n'en voit pas encore la couleur. Et la communauté commence à perdre patience. Histoire de calmer ses ardeurs, Paradox Interactive a fait une déclaration qui va peut-être vous rassurer.

Depuis sa sortie en octobre dernier, le city builder a tout de même eu droit à quelques correctifs. Pour autant, ça n'est visiblement pas suffisant aux yeux des détenteurs de Cities Skylines 2. Il y a encore des bugs assez gênants qui subsistent. Ce n'est pas aidé par les propos en décembre dernier de Mariina Hallikainen, co-fondatrice et PDG du studio. Celle-ci avait dit que « ce jeu pourrait simplement ne pas être fait pour vous ». Donc forcément, ça n'a pas plu à tout le monde, et ça n'a pas aidé à apaiser les craintes des fans.

Aujourd'hui, la situation s'est tout de même améliorée, et ça, c'est surtout grâce aux mods. C'est précisément cet élément qui permet aux joueurs de corriger de nombreux problèmes impactant Cities Skylines 2. Quoi qu'il en soit, Paradox Interactive, l'éditeur, a souhaité faire une déclaration au sujet du jeu. Dans son dernier rapport financier, il explique qu'il est « mitigé » vis-à-vis des nouveaux jeux sous son écurie. Vous l'aurez compris, c'est le deuxième opus de la franchise qui est visé. En soi, le problème ne se situe pas au niveau commercial. En fait, la firme explique qu'elle « peut et doit faire mieux ».

Cities Skylines 2 s’est toujours bien vendu, et à la fin du trimestre, nous avions vendu plus d’un million d’exemplaires. En même temps, il est clair que nous pouvons et devons faire mieux. Depuis la sortie, nous avons travaillé dur sur les améliorations et sommes pleinement engagés à continuer à améliorer et développer le jeu, parce que nous croyons fermement en son avenir et faisons tout notre possible pour y arriver.