Cities Skylines 2 a des problèmes, c'est un fait avéré. C'est pourquoi le studio s'est exprimé officiellement et a fait de très belles promesses. Que pouvons-nous apprendre à travers ce message ?

Après un lancement semé d’embûches pour Cities Skylines 2, Mariina Hallikainen, la PDG de Colossal Order, s'est exprimée à travers un billet de blog. C'était très attendu par la communauté avide de réponses.

La PDG s'exprime enfin sur Cities Skylines 2

Dans son message, Hallikainen reconnaît sans détour les problèmes techniques rencontrés par le jeu et présente les correctifs que l'équipe envisage d'apporter. La PDG réaffirme l'engagement de Colossal Order : "Notre objectif est de vous offrir le meilleur jeu de construction de ville jamais conçu ! Et avec l’âge, je n’ai plus peur du département marketing, donc fini les retenues", affirme-t-elle avec assurance.

Malgré un lancement assombri par des dysfonctionnements techniques justifiant la déception des joueurs, la PDG note que beaucoup sont malgré tout attachés à Cities Skylines 2. Elle promet que son équipe est entièrement mobilisée pour corriger les problèmes signalés et optimiser l'expérience pour tous les utilisateurs.

Un patch récent apportant d'importantes améliorations de performance a été déployé. Il est désormais disponible pour les versions du jeu sur Microsoft Store et PC Game Pass, ainsi que sur Steam. Ce correctif ajuste particulièrement les paramètres de niveau de détail (LOD). Un équilibre délicat entre la fidélité graphique et la fluidité du jeu. Avec une pointe d'humour, Hallikainen précise que même les moindres détails, comme les dents des personnages qui ont fait l'objet de moqueries, seront améliorés dans les mises à jour à venir. Tout un programme.

Un objectif assez clair

L'équipe continuera d'affiner ces éléments graphiques et d'intégrer des correctifs de performances de manière régulière. Elle mentionne également des bugs affectant divers aspects de la simulation, y compris l'éducation. Mais aussi le commerce et un étrange problème de chiens errants en ville.

Echo à la critique formulée dans notre test du jeu, Hallikainen exprime sa conviction que les futures mises à jour enrichiront considérablement le city builder. L'objectif est clair : concrétiser le potentiel promis par le concept initial de Cities Skylines 2. Un potentiel que nous avons perçu comme prometteur malgré une exploitation encore incomplète, notamment par rapport au premier opus.

Avec un démarrage difficile ponctué de bugs, Cities Skylines 2 a reçu des avis mitigés sur Steam. Néanmoins, depuis la dernière mise à jour, la balance semble pencher davantage vers des retours positifs. Signe encourageant pour l'avenir du jeu.

Le défi auquel est confronté Cities Skylines 2 est désormais celui de surmonter le préjudice causé par son lancement problématique. Comme le veut l’adage, il est ardu de gagner la confiance et aisément trop simple de décevoir. Par conséquent, la tâche de restaurer la réputation de ce jeu sera assurément marathonienne. Cependant, au vu du triomphe de son prédécesseur, il est évident que Colossal Order dispose de toutes les cartes pour rebondir.

De votre côté, que pensez-vous du message de Colossal Order ? Est-ce suffisant selon vous ?