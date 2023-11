Bien que le lancement de Cities Skylines 2 ait été entaché de difficultés, le jeu prévoit toujours des projets ambitieux, incluant des extensions et de nombreuses améliorations. Face à ces défis initiaux, le studio a décidé de modifier son programme de développement.

La feuille de route mise à jour sur Steam par Colossal Order révèle un changement de plan concernant les DLC de Cities Skylines 2. La PDG Mariina Hallikainen a clarifié les choses dans un journal de développement. Bien que le studio soit engagé à fournir le contenu DLC promis, il ne sera pas disponible selon le calendrier initial. L'objectif immédiat est d'améliorer les performances sur PC. Puis de se concentrer sur la sortie retardée de la version console et les packs de DLC.

Priorité aux problèmes de Cities Skylines 2

Le premier DLC, Beach Properties, initialement prévu pour le quatrième trimestre 2023, est désormais reporté au premier trimestre 2024. De plus, les packs Urban Promenades et Modern Architecture, ainsi que trois stations de radio supplémentaires incluses dans le pass d'extension, sont repoussés au deuxième trimestre 2024. Le pass d'expansion, inclus uniquement dans l'Édition Ultime du jeu à 75 euros, n'est d'ailleurs pas disponible à l'achat séparément.

Hallikainen a souligné que les priorités du studio sont l'amélioration des performances. Mais aussi la correction de bugs et le support pour le modding et l'éditeur. Le développement du premier pack ne débutera qu'après que les travaux de correction et d'amélioration des performances soient jugés satisfaisants par l'équipe.

Ce choix montre que Colossal Order priorise la correction des problèmes de performance et l'amélioration globale du jeu principal. Cette approche met l'accent sur la création d'une expérience de jeu solide et fiable pour les utilisateurs avant d'introduire de nouveaux contenus. Et c'est une très bonne chose.

La roadmap du jeu change.

Rappel des faits

Le lancement de Cities Skylines 2 a été marqué par des difficultés. Principalement à cause des problèmes de performance signalés par Colossal Order. Sorti le 24 octobre 2023, le jeu a rencontré des critiques en raison de ces problèmes persistants, malgré les inquiétudes exprimées par les fans.

Colossal Order a reconnu que de nombreux joueurs PC pourraient faire face à des soucis de performance. Suggérant une baisse des paramètres graphiques comme solution temporaire, une approche qui n'a clairement pas satisfait la communauté.

Outre ces soucis techniques, le développement a été émaillé d'autres obstacles. Tels que le report des versions console à 2024 pour Xbox et PlayStation 5 et l'augmentation des spécifications requises pour PC. Quelques semaines après le lancement, le studio a dû admettre que les problèmes de performance affectaient un large éventail d'utilisateurs. Conduisant à une réévaluation complète de leur plan de développement. Bref, Cities Skylines 2 a encore un long chemin à parcourir.