Cities: Skylines 2 continue de s'améliorer via des patchs, mais pour commencer à ajouter du contenu, les développeurs viennent aussi de faire une belle annonce.

Paradox Interactive et Colossal Order annoncent l'arrivée du premier pack post-lancement pour Cities Skylines 2, intitulé Beach Properties, prévu pour le 25 mars 2024. Cette extension intervient après un lancement marqué par des difficultés techniques, notamment des bugs et des problèmes d'optimisation qui ont affecté l'expérience des joueurs. Mais comme il faut bien continuer à rentabiliser le jeu, et comme le veut la coutume chez Paradox, un DLC est une étape quasi-obligatoire.

Un DLC pour Cities Skylines 2

Le pack Beach Properties sera disponible sur PC au prix de 9,99 €. Il pourra également être acquis via le Waterfronts Expansion Pass ou l'Ultimate Edition de Cities: Skylines 2. Parallèlement à cette sortie, la première phase des options de modding en jeu très attendues sera lancée, offrant aux joueurs et créateurs la possibilité de construire, partager et jouer avec des mods grâce à une interface simple intégrée au jeu.

Le pack Beach Properties pour Cities Skylines 2 apporte de nouvelles fonctionnalités pour animer les fronts de mer des villes. Les principales nouveautés incluent :

Une nouvelle option de zone résidentielle dédiée aux bâtiments du front de mer, permettant de redéfinir le littoral de la ville.

Des propriétés à la plage, comprenant une variété de bâtiments résidentiels modulables, des luxueux manoirs aux chalets de plage.

Des bâtiments de front de mer emblématiques conçus pour s'intégrer aux thèmes architecturaux d'Europe et d'Amérique du Nord, rehaussant ainsi les fronts de mer des villes.

Le pack Beach Properties propose 70 nouveaux éléments, dont 10 bâtiments résidentiels à 3 niveaux d'Amérique du Nord, 10 bâtiments résidentiels à 3 niveaux européens, 6 bâtiments emblématiques et 4 nouveaux arbres. Il est également disponible dans l'Expansion Pass : Waterfronts.

Le même jour, les joueurs auront donc accès à la bêta du modding. Marina Hallikainen, PDG de Colossal Order, déclare à ce propos :