Cities: Skylines 2 vient de sortir son DLC et très clairement, tout ne se passe pas comme prévu. Heureusement, une autre mécanique vient sauver un peu la mise du city builder.

Le monde de Cities Skylines 2, déjà réputé pour sa profondeur et sa capacité à captiver les urbanistes en herbe, s'agrandit. Le développeur Colossal Order a lancé un tout nouveau pack d'actifs, surnommé Beach Properties, permettant aux architectes virtuels d'embrasser le littoral en aménageant des propriétés riveraines. De quoi faire (un peu) oublier le lancement chaotique et les nombreux bugs ? Pas certain. C'est même en fait plutôt l'inverse.

Le DLC est enfin disponible pour Cities Skylines 2

Ce dernier ajout, affiché à un prix de 9,99 euros, ouvre de nouveaux horizons pour vos villes. Il est non seulement disponible à l'achat individuel mais est également inclus dans le Pass d'extension Waterfronts et dans la version Ultimate Edition du jeu. Cette diversification des offres vise à rendre les nouvelles fonctionnalités accessibles à un public plus large.

Avec ce pack, les villes pourront désormais se doter de zones en bord de mer grâce à la nouvelle option de zonage Waterfront. Cette extension ne se limite pas à la construction ; elle introduit également des bâtiments emblématiques inspirés des styles européen et nord-américain, sans oublier les éléments esthétiques tels que de nouveaux types d'arbres, enrichissant ainsi l'expérience visuelle et la personnalisation. Cependant, il semble que le contenu ne plaise pas vraiment aux utilisateurs. En fait, celui-ci semble être assez maigre et il suffit de se rendre sur Steam pour constater que la majorité des utilisateurs se plaint du prix et du faible contenu. Actuellement, les avis sont même très négatifs pour le DLC de Cities Skylines 2. Encore un échec ? Les utilisateurs s'accordent tous à dire que le contenu est assez décevant pour le prix, avec finalement très peu de changements.

Le modding pour se rattraper

Parallèlement à ces paysages côtiers, Cities: Skylines 2 inaugure tout de même sa première série d'outils de modding. Ces derniers permettent aux joueurs de créer, partager et explorer des mods, encourageant une créativité sans limites. Les mods peuvent être distribués et téléchargés via la plateforme Paradox Mods, simplifiant ainsi l'accès à une infinité de nouveaux contenus.

Bien qu'il s'agisse des premiers pas dans le modding pour Cities: Skylines 2, le potentiel de croissance est immense. Si les capacités actuelles peuvent sembler modestes comparées à celles du jeu original, il est prévu que ces outils évoluent, offrant à terme des possibilités encore plus vastes. Au final, l'avenir semble être beaucoup plus dans le modding que dans les DLC.