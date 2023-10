Cities Skylines 2, la dernière édition du célèbre jeu de simulation urbaine développé par Colossal Order, se trouve confronté à des défis inattendus. Notamment en ce qui concerne sa simulation économique tant vantée. Le jeu promet notamment une expérience immersive où les entreprises génèrent une demande réaliste pour divers biens, pouvant être satisfaits soit par les industries locales, soit par des importations. Cependant, la réalité s'est avérée être quelque peu différente de ce qui était prévu...

Cities Skylines 2, des bugs touchent l'économie

Récemment, une publication sur le subreddit dédié à Cities Skylines 2 a mis en lumière divers problèmes affectant le système économique du jeu. Les bâtiments commerciaux et industriels, par exemple, semblent générer des revenus sans avoir besoin des biens qu'ils sont censés demander. De plus, le fonctionnement des importations et des exportations présente des anomalies significatives. Ces découvertes ont suscité des réactions variées au sein de la communauté des joueurs. Certains expriment leur frustration face aux problèmes de performance déjà présents dans le jeu, et d'autres remettent en question la sincérité du studio.

Colossal Order a rapidement réagi, reconnaissant l'existence de bugs sérieux. Le studio affirme toutefois que ceux-ci n'étaient pas le résultat d'une conception trompeuse. Trois problèmes principaux sont actuellement à l'étude. Les échanges entre les services de la ville et les connexions extérieures, le fonctionnement des ports et les interactions entre les terminaux de fret et les autres structures de la ville. Les développeurs soulignent également que la distance de transport devrait normalement influencer les coûts. Et malheureusement, ce n'est pas reflété correctement dans le jeu pour le moment.

Des changements à venir ?

Ce n'est pas la première fois que Cities Skylines se trouve sous le feu des critiques. La première version du jeu avait été critiquée pour son orientation davantage esthétique que profonde. Laissant de côté la complexité et la profondeur que certains joueurs recherchaient dans une simulation de gestion urbaine. Cities Skylines 2 semblait prêt à relever ce défi avec une simulation économique plus poussée, et c'est donc une déception pour de nombreux fans de voir ces problèmes surgir dès le lancement. Heureusement, des correctifs ont déjà été déployés pour résoudre certains des problèmes de performance. Maintenant l'espoir repose sur des solutions pour les bugs de la simulation économique.

Bien que Cities Skylines 2 ait connu un lancement difficile avec des bugs affectant son système économique, l'équipe de développement reste engagée à résoudre le plus rapidement possible. Les joueurs restent optimistes. La plupart espèrent que ces corrections permettront au jeu de réaliser pleinement son potentiel... Mais aussi d'offrir une expérience de simulation urbaine plus approfondie.

De votre côté, que pensez-vous du jeu en l'état actuel ? Est-ce que Cities Skylines 2 vous donne satisfaction ?