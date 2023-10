Dans le monde du jeu vidéo, rien ne se déroule jamais exactement comme prévu. Ce qui semblait être un conte de fées pour Cities Skylines 2 s'avère finalement être bien plus complexe. Les promesses de départ ne sont pas toutes au rendez-vous.

Cities Skylines 2 : entre déception et attente

Récemment, l'équipe de développement de Cities Skylines 2 a annoncé que les mods pour le jeu ne seraient pas disponibles immédiatement après la sortie. Ces modifications, essentielles à l'expérience de jeu, seront mises à disposition via une nouvelle plateforme de Paradox.

Dans Cities Skylines 2, les joueurs pourront tirer parti d'une panoplie de modifications déjà intégrées dans le jeu de base, qui étaient parmi les favorites du premier opus. Cela comprend des améliorations au niveau des routes, des services, de la gestion du trafic et des rond-points. Toutefois, l'équipe mise beaucoup sur les nouveaux mods pour garantir une longévité au jeu, une approche typique de l'éditeur Paradox qui s'appuie fortement sur sa communauté pour enrichir l'expérience de jeu. Comme c'est le cas sur Crusader Kings 3 par exemple ou même l'intégralité du catalogue de wargames de l'entreprise suédoise.

Pas tout de suite

Paradox a déjà communiqué sur la taille de téléchargement du jeu et les options de préchargement, tout en dévoilant sa vision pour la nouvelle plateforme de mods CS2. Cependant, lors d'un récent livestream, Madeleine 'Maddie' Jonsson, la community manager, a précisé que les mods ne seraient pas disponibles tout de suite après le lancement du jeu, fixé au 24 octobre prochain à la date de rédaction de cet article.

"Ne vous attendez pas à ce que cela arrive en quelques heures. Je dirais plutôt en quelques jours"

Paradox a aussi confirmé que tous les mods pour Cities Skylines 2 seraient modérés et que les mods installés seraient automatiquement mis à jour via la plateforme Paradox Mods. Le jeu s'annonce volumineux, avec une taille de téléchargement 12 fois plus grande que celle de son prédécesseur. Il est aussi recommandé de vérifier les configurations système requises pour le jeu, récemment mises à jour par Paradox. Car le jeu est très gourmand et son optimisation est assez désastreuse comme on pouvait vous le mentionner sur Gameblog. C'est un fait et il faut le prendre en considération.

En somme, il semble que l'équipe de développement souhaite prendre le temps nécessaire pour assurer une intégration réussie et de qualité des mods dans Cities Skylines 2.