Le lancement tumultueux de Cities Skylines 2 ne peut être nié. Cependant, Colossal Order, le studio responsable, est déterminé à rectifier le tir et s'engage pleinement envers sa communauté.

Après un démarrage pour le moins désastreux, le studio de développement Colossal Order a multiplié les annonces. Notamment pour restaurer la confiance autour de son jeu de gestion urbaine, Cities Skylines 2.

Cities Skylines 2 : enfin une bonne nouvelle

Afin de regagner les faveurs des joueurs, Colossal Order s'est engagé à ne pas proposer de DLC tant que les problématiques de performance ne seront pas résolues. Et surtout alignées avec leurs exigences de qualité. Cette initiative a été chaudement accueillie par la communauté. Et on peut le comprendre.

Depuis son apparition sur le marché, Cities Skylines 2 a essuyé de vives critiques en raison de ses soucis de performance. Ce qui nous a contraints sur Gameblog à lui attribuer une note. En dépit de ces problèmes, Colossal Order et l'éditeur Paradox Interactive avaient alerté les futurs utilisateurs avant la sortie, admettant que le jeu n'avait pas atteint le niveau de performance escompté. Ils ont toutefois décidé de procéder à la publication, considérant que c'était la marche à suivre.

Dans la continuité de ses efforts d'amélioration, Colossal Order a sorti un patch récent. Et a publié un blog détaillant les prochaines corrections. Mariina Hallikainen, PDG de l'entreprise, a insisté sur l'importance des retours constructifs de la part de la communauté. Elle a appelé à éviter les conflits entre les fans, surtout après la suppression d'une publicité in-game controversée.

Du mieux pour la suite

Le studio a identifié plusieurs points à améliorer sur son jeu. C'est le cas de la gestion des ordures en ville et un étrange bug responsable de la prolifération de chiens errants. Il est également prévu de s'attaquer à l'optimisation désastreuse du jeu.

Hallikainen a réaffirmé que l'entreprise s'interdirait de lancer de nouveaux DLC avant d'avoir résolu les problèmes de performance. Conformément aux critères du studio. Qui bien que non précisés, donnent l'espoir de voir des améliorations significatives avant que Paradox n'entame la distribution d'une série de DLC payants.

Elle a fini par promettre que Colossal Order prendrait en compte les propositions des joueurs pour enrichir Cities Skylines 2. Incluant des améliorations de qualité déjà présentes dans le jeu original mais absentes de cette suite. Des mécaniques qui furent écartées en raison de choix prioritaires et de limitations temporelles. Elle a assuré que le studio persévérerait dans le développement de Cities Skylines 2 afin de le mener à son apogée. Une excellente nouvelle pour tout le monde. Bientôt un jeu au même niveau que Cities Skylines 1 ?