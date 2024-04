Récemment, le lancement du premier DLC post-lancement de Cities: Skylines 2, intitulé Beach Properties, a été marqué par une réception largement négative de la part de la communauté. Ce contenu supplémentaire, principalement composé d'un pack d'actifs sans nouvelles fonctionnalités, a été jugé insuffisant par les joueurs. Compte tenu de son prix de 10 euros. Face à un flot de critiques négatives et un accueil glacial sur Steam, Paradox Interactive et Colossal Order ont dû prendre des mesures correctives.

Cities Skylines 2 et le nouveau mea culpa

Trois semaines après cette sortie mouvementée, la CEO de Colossal Order, Mariina Hallikainen, et le vice-CEO de Paradox, Mattias Lilja, ont publié une déclaration conjointe. Présentant leurs excuses pour les désagréments causés et promettant un remboursement pour la majorité des acheteurs du DLC Beach Properties. De plus, le DLC sera désormais gratuit pour tous les joueurs. Ceux qui ont acquis le DLC via l'édition ultime de Cities: Skylines 2 ne seront pas remboursés en raison de complexités liées au remboursement partiel. Mais ils recevront en compensation trois packs de créateurs et trois stations de radio d'une valeur totale de 40 euros. L'ensemble est prévu pour fin 2024.

Nous pensions pouvoir combler les défauts du jeu dans un délai irréaliste et avons sorti en hâte un DLC qui n'aurait pas dû être publié sous sa forme actuelle. Pour tout cela, nous sommes vraiment désolés.

Les dirigeants ont également exprimé leur volonté de redéfinir leur approche en matière de développement du jeu. Et de communication avec la communauté. Ils prévoient de se concentrer pleinement sur l'amélioration du jeu de base. Et des outils de modding, tout en impliquant davantage la communauté dans la définition des priorités futures.

Plus de transparence

Dans cette optique, une rencontre consultative est prévue avec un groupe restreint de représentants des joueurs. Sélectionnés pour leur influence au sein de la communauté. Afin de discuter des plans pour l'année 2024. Cette initiative vise à assurer une transparence totale et à répondre aux critiques des joueurs, dans l'espoir de ne pas répéter les erreurs passées. Mais aussi de préparer un avenir prometteur pour le jeu.

Les équipes de Colossal Order et Paradox Interactive leur apporteront une totale transparence et répondront à toutes les questions et critiques exprimées.

Cette démarche s'inscrit dans un contexte où, en début d'année, des comportements de plus en plus toxiques parmi les joueurs menaçaient de limiter l'interaction des développeurs avec la communauté. Cependant, l'espoir demeure que cette nouvelle approche collaborative portera ses fruits.

Par ailleurs, l'expansion Bridges and Ports a été reportée à 2025. Et le lancement de la version console de Cities: Skylines 2 a également été retardé pour des raisons d'optimisation. Ces reports montrent la volonté de Paradox et de Colossal Order de ne pas répéter les erreurs passées en matière de performance et de qualité du jeu.