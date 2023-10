Il est clair que malgré des inquiétudes légitimes concernant la performance technique et la demande en ressources du jeu, Cities Skylines 2 fait saliver les passionnés. Avec son riche éventail de fonctionnalités promises, il s'annonce comme étant le jeu de simulation urbaine le plus abouti à ce jour. Mais cette richesse a un coût. C'est le moins que l'on puisse dire.

Cities Skylines 2 est énorme

En effet, Paradox, l'éditeur du jeu, a annoncé que la taille du téléchargement de Cities Skylines 2 serait près de 12,5 fois supérieure à celle de son prédécesseur. Le nouvel opus demandera près de 50 Go d'espace à sa sortie, tandis que Cities Skylines 1 en exigeait seulement 4 Go. Et ce chiffre est susceptible de croître avec l'arrivée de futurs DLC. Et rappelez-vous, un jeu vidéo édité par Paradox sans DLC, ça n'existe pas.

De plus, Paradox a précisé qu'il n'y aurait pas d'option de pré-téléchargement pour Cities Skylines 2. Les joueurs devront donc patienter jusqu'à la date de sortie officielle pour lancer le téléchargement. C'est fort regrettable et cela a de quoi soulever quelques questions.

Du modding en masse

Concernant la question des mods, Paradox est en phase de développement d'une plateforme dédiée à leur création et distribution, baptisée simplement "Paradox Mods". Cette initiative vise à faciliter la création, le partage et le téléchargement pour la communauté. Les joueurs pourront alors librement apporter des modifications et suggestions, et Paradox est ouvert aux retours de ses utilisateurs.

L'éditeur a aussi souligné son intention de modérer les mods de Cities Skylines 2, avec une attention particulière portée à la performance et la vitesse de téléchargement, qui dépendront du volume et de la taille des mods activés par le joueur. Paradox s'efforce d'optimiser ce processus, étant donné l'importance du modding dans son ADN depuis ses origines. Il suffit de voir l'un de ses nombreux Wargames pour s'en rendre compte, c'est totalement fou en terme de contenu

Pour le reste, en dépit des objectifs de performance non atteints pour Cities Skylines 2, Paradox a rassuré sur le maintien de la date de sortie initialement prévue. Un patch day one ou quelques jours après la sortie devrait débarquer pour rassurer tout le monde. C'est d'autant plus important dans le contexte d'un jeu de niche comme celui-ci, car fidéliser une communauté est un processus long et fastidieux. Perdre sa confiance est en revanche très rapide et souvent irréversible. Même si parfois certains jeux réussissent l'exploit de faire oublier le passé, comme ce fut le cas récemment avec Cyberpunk 2077.