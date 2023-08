Cities Skylines 2 est le plus gros jeu de gestion à venir et celui-ci promet un contenu de folie et une profondeur assez inégalée. Mais jusqu'à quel point ?

Depuis son annonce en grande pompe lors du Summer Game Fest 2023, Cities Skylines 2 fait tout pour attirer la curiosité avec un ensemble d'annonces toutes plus excitantes les unes que les autres. Comme on peut s'en douter, le studio Colossal Order essaye de cocher toutes les cases des demandes communautaires sur les forums depuis de nombreuses années. Cette fois il est question d'en apprendre plus sur la taille titanesque des villes. Ca s'annonce tout simplement énorme...

Cities : Skylines 2 est IMMENSE

Les développeurs de Cities Skylines 2 ont enfin détaillé la taille exacte de la carte pour leur jeu de gestion de ville. C'est bien simple c'est tout simplement énorme avec une taille de 159 kilomètres carrés soit plus grand que certains pays comme le micro-état de Saint-Marin en Italie qui ne fait que 61 km². C'est même plus grand que le Liechtenstein et si c'est votre rêve vous pouvez donc reconstruire une réplique exacte du pays qui pour mémoire a une population de 39 000 habitants. C'est peu mais c'est avant tout de la campagne, plus en tout cas que ce que propose des villes massives sur le modèle américain comme Cities Skylines 2. Dans le premier jeu, il y avait neuf tuiles de carte à débloquer, offrant un total de 33 kilomètres carrés de zone jouable.

Les tuiles de Skylines 2 font maintenant environ un tiers de la taille de celles de l'original, mais vous pourrez en débloquer 441 pour jouer, ce qui fait une zone jouable totale de 159 kilomètres carrés, près de cinq fois plus grande que le jeu original... Ceux qui se plaignaient de ne pas avoir assez de place vont être ravis. Les mauvaises langues diront qu'un mod dans le premier titre permettait d'avoir une taille de carte de 299 km² mais il est de toute façon fort probable que ce mod voit le jour très rapidement.

Toujours plus

Ainsi outre la taille de la carte on retrouve aussi de meilleurs outils de construction, une meilleure gestion du trafic, une refonte totale du système de transport public et la présence de zonage mixte des villes. Le zonage mixte signifie que vous pouvez superposer à l'envie différentes zones les unes à coté des autres. Cela permet de créer des environnements urbains complexes plus proche de ce que l'on retrouve dans la vraie vie comme des magasins en dessous des appartements, ce qui n'était pas possible dans Cities Skylines. Ce deuxième épisode est prévu sur PlayStation 5, Xbox Series et PC le 26 octobre 2023.