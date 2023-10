Le nouveau jeu de simulation urbaine de Colossal Order, Cities : Skylines 2, a été lancé sur PC mardi dernier. Générant des réactions partagées parmi les joueurs sur Steam. En dépit d'un volume significatif de critiques négatives centrées sur les problèmes de performance, les développeurs ont récemment partagé une déclaration étonnante.

Cities Skylines 2 et les bugs qui "ne gênent pas"

À ce jour, seulement 49% des critiques de Cities : Skylines 2 sur Steam sont positives. La majorité des commentaires négatifs évoquent les soucis de performance du jeu. Comme détaillé dans notre test, la situation est plutôt catastrophique, même sur une machine très puissante. Le jeu n'est pas du tout optimisé et force les utilisateurs à accepter des compromis inacceptables. Et cela sur la majorité des systèmes. À la différence de Cities Skylines 1 à sa sortie.

Face à ces nombreuses critiques, le studio a choisi de s'exprimer et de traiter ces préoccupations dans un billet de mise à jour sur Steam. Dans ce post, l'équipe expose ses plans et objectifs post-lancement, insistant sur le fait que l'amélioration de la performance globale du jeu reste une priorité. Toutefois, l'équipe minimise la gravité des problèmes actuels, les jugeant moins sérieux que ce que certains joueurs avancent.

Bien que certains systèmes sur PC rencontrent des difficultés, nous avons conclu que la performance n'est pas un problème majeur pour l'ensemble des joueurs. Notre priorité absolue est d'offrir une expérience ludique agréable, et nous avons reçu suffisamment de retours positifs pour justifier notre décision de maintenir la date de sortie

Des correctifs en route

Malgré cette prise de position, Colossal Order planifie le déploiement de mises à jour pour répondre aux inquiétudes des joueurs. Cela comprend plusieurs petits correctifs ainsi qu'une mise à jour plus substantielle destinée à résoudre les problèmes majeurs. Les aspects à améliorer incluent l'élimination des saccades, l'optimisation des performances du GPU et la recherche de toutes les optimisations possibles pour le CPU.

Comme précisé dans le blog, l'objectif de performance est d'atteindre un minimum stable de 30 FPS, car il n'y a pas de réel avantage à viser un FPS plus élevé dans un jeu de construction de ville (contrairement à un jeu de tir multijoueur). En effet, à mesure qu'une ville se développe, le processeur (CPU) est de plus en plus sollicité, ce qui limite les performances. L'aspect le plus crucial dans Cities Skylines 2 est d'éviter les saccades et de garantir une interface utilisateur réactive. C'est pourquoi la simulation est conçue autour d'un taux de rafraîchissement attendu de 30 FPS. Cependant, atteindre 60 FPS peut contribuer à améliorer les effets visuels liés au temps, donc bien que l'objectif soit de 30 FPS, les développeurs ne comptent pas limiter les travaux d'optimisation une fois cet objectif atteint sur le matériel recommandé.