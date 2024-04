Cities Skylines 2 est encore victime d'un bug. Décidément, ça ne s'arrête pas et le city builder est littéralement maudit. Voilà ce que l'on peut apprendre sur le sujet, et c'est assez triste.

La dernière mise à jour de Cities Skylines 2 a malheureusement introduit un bug important affectant l'affichage de certains bâtiments. Colossal Order, le développeur du jeu, fait face à un défi technique suite à la suppression du DLC Beach Properties, qui a entraîné l'apparition de bâtiments gris et sans caractéristiques dans les villes des joueurs. Eh oui, les problèmes continuent !

Origine du problème sur Cities Skylines 2

Le premier DLC de Cities Skylines 2, intitulé Beach Properties, a été retiré de la vente. Cette décision s'inscrit dans une démarche de l'éditeur visant à intégrer gratuitement ce contenu dans le jeu de base pour tous les utilisateurs, dans le but de redorer l'image du jeu suite à des critiques sur sa performance. Cependant, cette suppression a eu pour conséquence inattendue de remplacer les éléments spécifiques de ce DLC dans les villes des joueurs par des blocs gris.

Les témoignages des joueurs affectés abondent, certains partageant des images de zones résidentielles et de loisirs transformées en "pierres tombales grises", illustrant l'ampleur du désagrément visuel causé par ce bug. L'éditeur a reconnu le problème et a communiqué sur les mesures prises pour corriger cette erreur, notamment par le remboursement des acheteurs du DLC et l'ajout de compensations pour ceux qui ont acquis l'édition ultime de Cities Skylines 2.

Une solution ?

Colossal Order a annoncé qu'une mise à jour corrective était en préparation et devrait être disponible d'ici deux à trois semaines, après une phase de tests et de certification. Entretemps, un responsable de la communauté a conseillé aux joueurs de ne pas charger des sauvegardes comprenant de nombreuses zones riveraines jusqu'à ce que le contenu du DLC soit intégré de manière stable dans le jeu de base.

En attendant, les joueurs sont invités à faire preuve de patience. Et à explorer d'autres fonctionnalités du jeu ou à se tourner vers des mods proposés par la communauté pour améliorer l'expérience de jeu. Par ailleurs, l'annonce du lancement de la version console de Cities Skylines 2 prévu pour octobre offre une lueur d'espoir et une expansion future du public du jeu.