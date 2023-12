La sortie de Cities Skylines 2, le jeu de simulation de construction de ville développé par Colossal Order, a suscité des réactions mitigées. Face aux retours des joueurs concernant la simulation en temps réel et le gameplay, Mariina Hallikainen, co-fondatrice et PDG de Colossal Order, a récemment fait une déclaration surprenante.

Cities Skylines 2 : une communication étrange

En effet, la PDG déclare tout simplement à la communauté : "Ce jeu pourrait simplement ne pas être fait pour vous." Et c'est assez choquant. Depuis son lancement, Cities Skylines 2 a rencontré divers problèmes techniques et de performance, notamment des soucis liés à l'intelligence artificielle des piétons et du trafic. Colossal Order travaille activement à la correction de ces problèmes et prévoit de lancer une plateforme officielle pour les mods au début de l'année 2024. Selon Hallikainen, l'expérience de jeu actuelle correspond à ce que visait le studio.

Des mods non officiels ont déjà commencé à aborder certains des problèmes de gameplay. Le studio confirme que l'éditeur officiel de Cities Skylines 2 sera disponible début 2024. Cependant, certains joueurs ont exprimé leur mécontentement, notamment concernant le système de simulation du jeu. En réponse, Hallikainen admet que le jeu pourrait ne pas convenir à certains fans. C'est une déclaration assez choquante pour beaucoup de se faire accuser de ne simplement pas aimer le jeu, sans prendre en considération son état.

Des bugs malgré tout

Hallikainen reconnaît que "les jeux sont une expérience subjective et il est impossible de plaire à tout le monde". Elle ajoute que des correctifs pour résoudre les bugs sont en cours de développement, dans l'espoir de résoudre certains des problèmes majeurs rencontrés par les joueurs.

Malgré tout, Hallikainen admet que la performance technique de Cities Skylines 2 n'est pas encore au niveau souhaité par Colossal Order, et que le support de modding n'est pas encore disponible, ce qui est une déception pour le studio. Elle mentionne aussi que le retard de la version console est dû à ces problèmes de performance.

Plus tôt cette semaine, il a été observé que l'original Cities Skylines avait un nombre de joueurs supérieur sur Steam comparé à Cities Skylines 2. Ce qui on doit bien l'avouer, sonne un peu comme un échec. D''autant qu'ici, cette suite avait pour objectif de tout faire mais en mieux par rapport au premier épisode.