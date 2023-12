Mariina Hallikainen, PDG de Colossal Order, a récemment dévoilé les plans pour Cities Skylines 2 en 2024. Mettant en lumière l'importance accordée au modding dans le développement futur du jeu. Cette annonce s'inscrit comme le dernier grand message de l'année 2023 de la part de Colossal Order concernant ce jeu de construction de ville.

Développements et plans pour 2024 pour Cities Skylines 2

Pour répondre aux attentes de sa communauté, Colossal Order place le modding comme une priorité de haut rang. Les utilisateurs pourront bénéficier d'un support pour l'édition de cartes, le modding de code, et un éditeur complet d'assets. Bien que l'éditeur d'assets soit légèrement en retard, l'équipe a planifié des travaux intensifs à partir de janvier 2024 pour rattraper le temps perdu.

Dans l'immédiat, une mise à jour prévue cette semaine va introduire deux nouvelles cartes dans le jeu. La première offre un paysage de plaine totalement nivelé, idéal pour les bâtisseurs créatifs. Tandis que la seconde propose un environnement ensoleillé en permanence, sans pluie et avec des températures toujours chaudes, offrant ainsi une nouvelle dynamique de jeu.

Le développement sur console de Cities Skylines 2 se poursuit activement. Avec la promesse d'intégrer également le support de modding dès leur sortie. Cependant, le développement des DLC est actuellement mis en pause, la priorité étant accordée à l'amélioration et à la correction de bugs du jeu principal.

Une amélioration constante

Colossal Order reconnaît qu'il reste du travail à accomplir en termes de performances et de correction de bugs. La PDG, consciente de cette situation, assure que ces améliorations seront une tâche continue tout au long de la durée de vie du jeu. Avec une attention particulière portée aux problèmes majeurs au printemps.

Malgré une récente controverse liée à des propos sur les forums de CS2, Colossal Order maintient son engagement à communiquer ouvertement avec sa base de joueurs. Une pause dans cette communication est prévue après le dernier message sur les forums, mais reprendra pour la nouvelle année.

Cities Skylines 2 semble se diriger vers une année 2024 pleine de promesses et d'améliorations significatives. Même si il reste encore beaucoup de travail pour arriver à la hauteur de Cities Skylines 1. Afin de fournir un contenu dépourvu de bugs et conforme aux attentes et promesses initiales.