Cities: Skylines 2 s'offre enfin un énorme patch tant attendu pour bouleverser l'économie. Un changement radical qui fait plaisir et qui améliore beaucoup de choses.

Le jeu de gestion urbaine Cities: Skylines 2 vient de recevoir une mise à jour majeure. Baptisée Economy 2.0, qui promet de révolutionner son système économique. Ce patch 1.1.5f1,vise à rendre l'économie du jeu plus complexe et transparente. En introduisant des modifications profondes dans la gestion des villes. Un changement radical au programme ?

Cities Skylines s'améliore grandement

La mise à jour retire les subventions gouvernementales pour toutes les villes. Ce qui oblige les joueurs à une gestion plus rigoureuse de leurs finances. Désormais, le panneau 'Taxes et Services' est accessible dès le premier palier de développement, tandis que le panneau 'Production' se débloque au deuxième palier. Ces changements obligent les joueurs à planifier avec plus de précision dès les premiers stades de développement de leur ville.

Un des aspects les plus controversés de cette mise à jour est l'augmentation temporaire du taux de mortalité dans les villes. Colossal Order, le développeur, explique que cette mesure est nécessaire pour éviter les "vagues de décès" où un grand nombre de citoyens mouraient simultanément en raison de leur âge identique. En ajustant le moment où les citoyens meurent, le jeu introduit plus de variété, mais cela implique une hausse temporaire des décès pour stabiliser la population à long terme.

Nouvelles politiques sur Cities Skylines 2

Le patch introduit également la politique 'Importation des Services Municipaux', une nouvelle fonctionnalité permettant aux joueurs de contrôler l'importation de services comme les ambulances, les pompes funèbres, les camions de pompiers, les camions de poubelles et la police. Les coûts de ces services importés sont proportionnels à la population de la ville, ajoutant une couche supplémentaire de gestion économique.

L'éducation bénéficie aussi de modifications : les chances de diplômer du lycée sont augmentées et les adultes peuvent désormais retourner à l'école pour obtenir leur diplôme. Cependant, l'accumulation des déchets inclut désormais les étudiants, les employés, les prisonniers, les occupants et les sans-abri, rendant la gestion des déchets plus complexe.

Les travailleurs provenant des connexions externes sont désormais exemptés de taxes. Ils ne sont pas inclus dans les vues d'ensemble de la population ou de la main-d'œuvre. Cherchent un nouvel emploi plus fréquemment et sont moins désirables que les travailleurs résidents. Cette réforme pourrait être vue comme une critique du marché du travail moderne, où les travailleurs locaux sont préférés.

Des loyers plus réalistes

Le système de calcul du loyer a également été remanié sur Cities Skylines 2. Au lieu d'un propriétaire virtuel, le loyer est désormais calculé en ajoutant la valeur du terrain au type de zone, multiplié par le niveau du bâtiment, puis par la taille du lot, et enfin par le multiplicateur d'espace. Ce changement, bien que complexe, vise à rendre le système de loyer plus réaliste et équilibré.