Les jeux massivement multijoueurs en ligne, ou MMO, peuvent prendre bien des formes. La franchise The Division mise pour sa part sur le genre du shooter-looter. Mais les MMORPG, à grosse composante jeu de rôle, sont les plus réputés. La longévité d'un certain World of Warcraft en est la preuve, tout comme le succès de Final Fantasy XIV. Et il ne s'agit-il que de quelques exemples. Alors quand le studio coréen NPIXEL dévoile la bande-annonce d'un jeu similaire mais plus beau, plus épique et plus moderne, Chrono Odyssey, il y a de quoi être curieux.

Une claque visuelle

Impossible d'évoquer Chrono Odyssey sans évoquer ce qui saute aux yeux en premier à la vue de son premier trailer de gameplay : le MMORPG sud-coréen est beau. Magnifique, même, à tel point que dans les commentaires de la vidéo YouTube, certains internautes restent sceptiques et espère qu'aucun downgrade ne sera constaté. En attendant, une chose est claire : le moteur Unreal Engine 5 fait des merveilles ! Entre un gameplay et une bande-originale dignes de God of War, et un open world qui n'a semble-t-il rien à envier à celui de The Witcher 3, cette bande-annonce met une véritable claque d'entrée de jeu. Samuel Seo, producteur du jeu, est d'ailleurs particulièrement confiant.

De prime abord, Chrono Odyssey ressemble à un MMORPG classique, mais ce qui le différencie des autres, ce sont des graphismes sans équivalents, créé à l’aide du moteur UE5 et de toute notre expertise. Entrez dans l’univers époustouflant de Setera, un monde ouvert qui vous emmène dans des contrées qui semblent en perpétuel changement. Plongez-vous dans des décors stupéfiants, qui changent au fil des saisons, avec un réalisme qui capture l’essence d’un monde vivant. Samuel Seo, producteur de Chrono Odyssey, via PlayStation Blog

Le trailer de gameplay de Chrono Odyssey

Chrono Odyssey, c'est aussi du gameplay !

Un jeu au monde ouvert aussi magnifique qu'immersif, c'est bien. Mais avoir des choses à y faire, c'est mieux. En plus des donjons et diverses activités, le titre de NPIXEL proposera une trame scénaristique. Tout ce que l'on sait à son sujet, c'est que le Chrono, une force liée au temps, en sera le coeur. D'ailleurs, celui-ci sera également un moteur du gameplay, grâce à des pouvoirs qui lui sont liés. On imagine déjà les joueurs ralentir le temps en plein combat pour déchaîner des combos dévastateurs !

La mystérieuse puissance du Chronotector détient la clé qui débloquera tout le potentiel de votre aventure. En explorant l’univers du jeu, vous comprendrez peu à peu l’importance symbolique de Chrono – une force qui ne sert pas que le scénario, mais qui joue aussi un rôle essentiel dans les combats et la progression. En manipulant le temps et l’espace, vous pouvez arrêter le temps, revenir en arrière et explorer d’autres lignes temporelles, pour relever des défis sinon insurmontables. Samuel Seo, producteur de Chrono Odyssey, via PlayStation Blog

Enfin, comme tout MMO qui se respecte, l'interactivité et la coopération entre les joueurs sera au coeur de l'expérience. Le producteur de NPIXEL tease ainsi la possibilité de combattre des boss gigantesques aux côtés de "centaines d'autres joueurs". Stratégie et travail en équipe seront être les clés de la réussite lors de ces raids épiques.

Si aucune fenêtre de sortie n'a été communiquée, Chrono Odyssey a été confirmé sur PC, PS5 et Xbox Series.