Cette semaine, les charts Steam ont pas mal évolué. On constate avec surprise que la meilleure vente n'est pas un jeu, mais bien du hardware. Le Steam Deck caracole en première place du classement hebdomadaire, alors que les délais de livraison sont pour l'instant encore très incertains. Cela prouve que ce type de machine séduit largement les joueurs, qu'ils sont prêts à y mettre le prix, mais aussi à prendre leur mal en patience. Rappelons que quel que soit le modèle choisi, aucune livraison ne sera effectuée avant le mois d'octobre si vous passez commande dès aujourd'hui. En seconde position, on retrouve Elden Ring. Ce n'est pas vraiment une surprise, puisque le jeu de From Software s'est imposé comme l'un des cartons de ce premier semestre.

Le retour de V

Plus étonnant, Cyberpunk 2077 se hisse sur la troisième marche du podium. une petite visite sur le store Steam nous permet d'en comprendre la raison. Le dernier jeu de CD Projekt RED profite d'une réduction de 50%, ce qui fait tomber son prix à 30€. Avec les dernières updates qui continuent d'améliorer l'état du jeu, les joueurs se laissent donc plus facilement tenter par le jeu le plus attendu de 2020. La médaille en chocolat revient à LEGO Star Wars : The Skywalker Saga qui obtient également la cinquième place, grâce à sa Deluxe Edition. Le titre nous permet de revivre les événements des 9 films de la saga Skywalker, et il a accessoirement tapé dans l’œil de Camille qui lui a attribué un joli 8/10 dans nos colonnes.

On retrouve du matériel en sixième position, avec la présence du Valve Index VR Kit. Le fait que les joueurs Steam achètent le kit complet nous permet de voir que la VR jouit encore d'un joli engouement, même si la hype semble être un peu retombée. C'est No Man's Sky qui occupe la septième position. Le jeu de Hello Games surfe sur l'arrivée de la mise à jour Hors-La-Loi qui a attiré les joueurs. On peut d'ailleurs constater sur Steam DB que le titre compte pas moins de 12 000 joueurs en ce moment.

CHARTS STEAM SEMAINE 16 (du 18 au 24 avril 2022)