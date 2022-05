L'engouement autour de Nintendo Switch Sports ne faiblit pas et s'impose, encore, à la première place des charts France pour la troisième semaine consécutive depuis sa sortie. Un phénomène à en devenir comme Wii Sports à son époque ? Les premiers chiffres de vente ne sont pas connus au moment d'écrire ces lignes.

Charts France semaine 19 (du 9 au 15 mai 2022)

Le champion des meilleures ventes de jeux vidéo physiques en France est donc Nintendo Switch Sports, mais qui pour lui tenir tête ? Des jeux Big N évidemment. Dans ce nouveau top 5 des charts en S19, le constructeur japonais monopolise pas moins de quatre places.

Par rapport à la semaine précédente, Mario Kart 8 Deluxe reprend la deuxième position au détriment de Kirby et le monde oublié. Légendes Pokémon Arceus, lui, ferme la marche en lieu et place de SIFU (PlayStation 5). Mais le plus gros changement constaté dans ces nouveaux charts est le retour de l'exclu Horizon Forbidden West en version PS5. Il est fort possible que ce comeback soit à mettre en corrélation avec un restock de consoles.

Top 3 PC

Après les consoles, voici le classement PC des charts France en semaine 19. Microsoft Flight Simulator est de retour et éjecte Les Sims 4.

Rendez-vous la semaine prochaine pour un point sur les meilleures ventes jeux vidéo en France par le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs).