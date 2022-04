Le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) partage les meilleures ventes de jeux vidéo physiques en France pour la semaine 15. Plus rien n'arrête Kirby et le monde oublié.

Une nouvelle fois, Nintendo assoit son autorité dans les charts France. Le classement des meilleures de jeux vidéo physiques en France, pour la semaine 15, est composé quasi exclusivement de titres Nintendo Switch. Un célèbre jeu de foot revient néanmoins dans le top 5.

Charts France : Nintendo est le roi, même avec un jeu tiers

Depuis sa sortie le 25 mars 2022, Kirby et le monde oublié n'a pas quitté le top 5 des meilleures de jeux vidéo en France. Et pour la semaine qui s'est achevée, la petite boule rose est de retour à la première place. Un succès insolent. Le jeu plateformes 3D tout public est suivi de très près par Mario Kart 8 Deluxe et Légendes Pokémon Arceus.

Le très solide LEGO Star Wars La Saga Skywalker arrive à subsister dans ce top 5, mais il n'occupe plus que la quatrième position. En revanche, c'est là aussi un coup gagnant pour Nintendo puisqu'il s'agit de la version Switch. Le roi on vous dit. Enfin, FIFA 22 ferme ces charts consoles, le jeu de foot d'EA qui sera offert dans le PS Plus de mai.

Ça bouge un peu sur PC

Dans ces charts PC pour la semaine 15, Farming Simulator 22 et Elden Ring (Launch Edition) conservent respectivement leur première et troisième place. C'est donc à la deuxième position que l'on observe un changement. En effet, Football Manager 2022 est arrivé à sortir Microsoft Flight Simulator (Premium Deluxe Edition) du classement. Le simulateur de vol de référence avait subi un sursaut grâce à la mise à jour de l'Espagne.

Etes-vous étonnés de voir (encore) Kirby et le monde oublié dans ce classement des meilleures ventes de jeux vidéo physiques ? Son succès est-il mérité ? Avez-vous eu le temps de le finir ? Seul ou en famille ? Qu'en avez-vous pensé ? Dites nous tout en commentaires.