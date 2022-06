Nous avons beau être en juin, le système de comptabilité du SELL accuse toujours un peu de retard. Aujourd'hui, on vous fait donc découvrir le classement des meilleures ventes de la semaine 20. Il s'agit de celle qui allait du 16 au 22 mai 2022. Sans surprise, Nintendo roule encore sur la concurrence. De manière assez hégémonique, Big N continue de squatter le classement avec une aisance qui déroute. Cette semaine, la firme de Kyoto s'empare donc de 4 places sur 5 dans les charts, laissant filer la seconde marche du podium à une grosse exclusivité Sony.

La médaille d'or revient donc à Nintendo Switch Sports. il faut dire que le successeur de la série Wii Sports gagne a être acheté au format physique. En effet, la boîte continent le fameux strap de cuisse qui permet de profiter du football en motion gaming. On pense que l'arrivée des vacances et autres jours fériés ont décidé une partie des clients à se diriger sur ce type de jeu.

La seconde position est la surprise de la semaine. Horizon Forbidden West fait son grand come-back dans les charts. On me dit dans l'oreillette que le planning de livraisons de PS5 pourrait être lié à ce rebond. En effet, des nombreux joueurs ont boudé le jeu dans sa version PS4 et attendent d'avoir la dernière machine pour s'en prendre plein les mirettes.

La dernière marche du podium des charts est pour l'inoxydable Mario Kart 8 Deluxe qui continue à se vendre par palettes. Depuis sa sortie, le titre continue de battre des records, puisque le jeu s'est écoulé à 45.33 millions d'unités selon Nintendo (données de mars 2022). D'ailleurs, avec de tels chiffres, on se doute que nous ne sommes pas prêts de revoir un nouvel opus sortir sous peu.

CHARTS FRANCE SEMAINE 20 (du 16 au 22 mai 2022)

Nintendo Switch Sports (Switch / Nintendo) Horizon Forbidden West (PS5 / Sony) Mario Kart 8 Deluxe (Switch / Nintendo) Kirby et le monde oublié (Switch / Nintendo) Légendes : Pokémon Arceus (Switch / Nintendo)

TOP 3 PC