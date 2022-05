Après plusieurs semaines de domination des charts par Kirby, la boule rose de Nintendo cède enfin son trône. C'est Aloy qui récupère la couronne. Horizon Forbidden West peut se targuer d'être la meilleures ventes de la semaine en France, et dans sa version PS5. On ne va pas vous mentir, les jeux PS5 ne sont pas encore légion à apparaître dans le classement. Vous le savez déjà, mais il est toujours compliqué de pouvoir mettre les mains sur une PS5 à cause des pénuries.

L'apparition de titres PS5 nous laisse donc penser que le parc installé commence à s'étoffer. Derrière le jeu de Guerrilla, Nintendo déroule. La seconde place des charts revient donc à l'inoxydable Mario Kart 8 Deluxe. On n'a pas compté, mais c'est probablement le titre qui a passé le plus de temps dans le top 5 de ces dernières années. Enfin, la dernière marche du podium revient à Légendes Pokémon : Arceus.

La médaille en chocolat est pour Kirby et le monde oublié qui n'allait pas sortir des charts par la petite porte. Enfin, le top 5 de la semaine est clôturé par FIFA 22 dans sa version PS4, preuve que le foot reste une valeur sure.

Du côté du PC, les Sims 4 édition standard reprend la médaille d'or (preuve de son succès à long terme), suivi par Farming Simulator 22 qui fait toujours un sacré carton. Le trio de tête est complété par Elden Ring dans sa Launch Edition.

Charts France semaine 16 (du 18 au 24 avril) 2022

Horizon Forbidden West (PS5 / Sony) Mario kart 8 Deluxe (Switch / Nintendo) Légendes Pokémon : Arceus (Switch / Nintendo) Kirby et le monde oublié (Switch / Nintendo) FIFA 22 (PS4 / Electronic Arts)

Top 3 PC