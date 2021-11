Embourbé dans le feuilleton Cyberpunk 2077 depuis bientôt un an, les polonais de CD Projekt RED ne semble pas pour autant décidés à changer leur fusil d'épaule, et parlent déjà de l'avenir.

Il faut du temps pour se bâtir une solide réputation auprès des joueurs, mais bien peu de choses pour que tout s'effondre. CD Projekt RED en sait quelque chose : alors que les développeurs accumulaient les succès critiques et commerciaux depuis plusieurs années (le plus souvent sur le dos de ses petites mains), l'interminable feuilleton Cyberpunk 2077 aura mis à mal les méthodes et les décisions du studio. Qu'importe : malgré l'ampleur des réparations à effectuer, les polonais pensent déjà à l'après, et entendent bien profiter de l'aura des séries maison pour se remettre en selle.

Double dose de sorcellerie

Pour CD Projekt Red, l'avenir sera AAA ou ne sera pas : dans une interview tout juste parue sur le site du quotidien Rzeczpospolita, le dirigeant du studio Adam Kiciński explique qu'il préfère miser sur les séries déjà bien établis de son catalogue plutôt que de se lancer dans la création d'une nouvelle licence :

Nous nous concentrons actuellement sur nos deux licences, The Witcher et Cyberpunk. Elles ont toutes deux un énorme potentiel, et l'un de nos objectifs est de travailler sur plusieurs projets AAA à l'intérieur de ces licences en parallèle. Nous devrions commencer dès l'an prochain.

Sur les quelques 660 développeurs travaillent actuellement chez CD Projekt RED, seul "un petit tiers" est consacré aux infinies mises à jour de Cyberpunk 2077, ce qui laisse donc à la louche quelques 450 âmes plus ou moins disponibles pour "autre chose". La mention explicite de titres AAA permet également de balayer l'hypothèse de spin-offs, et l'on peut donc s'attendre à ce que les nouvelles aventures de Geralt prennent forme.

Rappelons qu'en mars 2020, Kiciński promettait déjà l'arrivée d'un "nouveau jeu solo au concept clair" une fois le développement de Cyberpunk 2077 terminé, même s'il ne s'attendait sans doute pas à ce qu'il s'étale finalement sur une si longue durée. En attendant de découvrir de quoi il retourne, les versions PlayStation 5 et Xbox Series de Cyberpunk 2077 et The Witcher III sont respectivement attendues pour le premier et le deuxième trimestre 2022.