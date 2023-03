Elle court, elle court... la rumeur autour du grand retour de Castlevania sur la scène vidéoludique, alors que les fans n'ont rien eu à se mettre sous la dent depuis presque 10 ans. La sortie de Lords of Shadow 2 remontant à 2014. Et aussi bon soit-il, le DLC de Dead Cells ne peut pas combler ce manque. Une absence qui pèse et Konami le sait.

Vous le voulez, Konami le veut

Si Alucard a soif de sang, les fans de Castlevania ont faim de nouveaux jeux ambitieux. Uniquement les fans ? Non, l'éditeur Konami apprécie cette ferveur et assure vouloir ramener sa saga sur le devant de la scène. Et pas qu'avec des collections ou des collaborations comme le DLC avec Dead Cells.

C'est ce que Tsutomu Taniguchi, assistante producteur chez Konami, a dit à nos confrères d'IGN :

Nous avons essayé de faire revenir des jeux que les gens aimaient et chérissaient avec les compilations Castlevania Advance & Anniversary. Nous avons aussi ramené Rondo of Blood ainsi que Symphony of the Night sur consoles et PlayStation, et nous avons sorti Grimoire of Souls sur Apple Arcade pour célébrer le lore de la franchise. Mais nous savons que nos fans en veulent toujours plus, et nous également, c'est pourquoi il était impossible de laisser filer l'occasion d'avoir ce crossover extraordinaire avec Dead Cells. Via IGN.

Castlevania: Lords of the Shadows 2. Crédits : Steam.

Project Zircon : un nouveau Castlevania annoncé cette année ?

C'était il y a quelques jours, mais ces dernières heures, Konami a déposé la marque « Project Zircon ». Qu'est-ce que c'est ? Comme souligné par Gematsu, cela peut être une référence à la pierre précieuse que l'on retrouve dans des jeux de la franchise, y compris dans le cultissime Symphony of the Night. Si c'est le cas, il ne faudrait pas s'enflammer pour autant.

Ce dépôt a enregistré un usage pour des « machines arcade » ou autres produits similaires qui pourraient être des UFO Catcher/Pachinko. Pour résumer, rien ne garantit que les consoles et le PC seront les destinataires de cette découverte. Mais l'espoir de voir revenir Castlevania est quand même permis. D'après les rumeurs, Konami travaille bien sur des projets Metal Gear Solid et Castlevania, en complément des titres Silent Hill. Des annonces qui pourraient être faites lors de l'E3 2023 où l'éditeur aurait une forte présence (au moins à distance).