Capcom est en excellent santé et le fait savoir dans son dernier bilan financier. Mais en dehors des jeux annoncés, peut-on attendre une surprise dans les semaines à venir ?

Pour la 10ème année consécutive, Capcom est en nette progression. Un titre mystère pourrait-il améliorer encore leurs affaires ? L'éditeur japonais répond !

Un jeu Capcom avant Resident Evil 4 Remake ?

Capcom pourrait-il nous prendre de court avec un jeu surprise en amont du lancement de Resident Evil 4 Remake le 24 mars 2023 ? Non malheureusement. L'éditeur a été transparent sur le sujet, RE4 Remake sera leur seule grosse cartouche pour le premier trimestre de l'année prochaine. Et cela implique plusieurs choses.

Déjà, exit la sortie d'un titre qui serait encore secret. Ensuite, cela signifie surtout que malgré son état avancé et les différentes previews, Street Fighter 6 n'est pas prêt de voir le jour. En effet, puisqu'il n'y a rien avant mars, SF6 ne sera pas disponible avant le mois d'avril dans le meilleur des cas. Idem pour Exoprimal, le soft multijoueur avec des dinos.

Quoi retenir de plus ? En dépit d'un chiffre d'affaires en baisse pour ce trimestre, imputable à l'absence d'une sortie majeure comme Resident Evil Village en 2021, Capcom se dirige vers sa dixième année de croissance consécutive. L'éditeur est parvenu à vendre 21,3 millions de jeux grâce à Monster Hunter Rise Sunbreak, aux ventes dématérialisées et à ses franchises phares telles que MH et Resident Evil. D'ailleurs, RE2 Remake a dépassé les 10 millions d'exemplaires vendus.