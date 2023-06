Dino Crisis, Onimusha… Les fans de Capcom demandent le retour de ces licences cultes depuis un bon moment déjà, mais la firme japonaise fait la sourde d'oreille. À la place, Capcom préfère nous sortir des petits cousins de ses licences fétiches, ou au mieux des frères spirituels. Et après Exoprimal qui viendra assouvir la soif de dinosaures des fans de Dino Crisis, voici Kunitsu-Gami : Path of the Goddess, pour câliner les orphelins d'Onimusha… ou presque.

Une surprise de Capcom au Xbox Showcase

C'était l'une des surprises de cet Xbox Showcase, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess se présente comme un cousin lointain d'Onimusha. Japon féodal, invasion de démons… le décor est planté et il n'en fallait pas moins. Toutefois, rapidement on se rend compte que ce nouveau jeu est assez différent de son cousin spirituel. Kunitsu-Gami se présente comme un jeu d'action pur et dur où l'on sera amené à dézinguer des démons à coup de katana en enchaînant des chorégraphies ultra stylées. Le gameplay promet d'être particulièrement dynamique et devrait faire la part belle aux combos. Difficile de dire quoi que ce soit de plus cela dit, puisque le jeu n'a pas souhaitait nous en montrer davantage.

On ne sait donc pas encore grand-chose de ce titre, rien du tout même, mais la direction artistique est plutôt séduisante. On sait en revanche que le jeu sortira bien évidemment qu'il sera disponible sur Xbox et PC et qu'il sera disponible en day one dans le Xbox Game Pass. A voir si les autres plateformes seront elles aussi confirmées à l'avenir ou non. Nous en saurons très certainement davantage lors de la conférence de Capcom prévue pour le 12 juin à 23h. L'éditeur devrait également nous parler de ses prochains projets comme le très attendu Dragon Dogma 2, Exoprimal ou encore les premiers contenus supplémentaires de Street Fighter 6 déjà confirmés pour plus tard dans l'année.