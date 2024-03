Si vous suivez l'actualité autour de la sphère vidéoludique, vous devez savoir que le médium est en crise. Depuis l'année dernière, il y a des licenciements dans tous les sens. Embracer, EA, Microsoft, personne n'est épargné. Récemment, c'est PlayStation qui a particulièrement choqué, avec environ 900 personnes remerciées. Donc forcément, ces derniers temps, on n'a pas trop le sourire. Heureusement, Capcom vient de faire une annonce qui tranche un peu avec tout ce qu'on nous a rapporté.

Capcom va bientôt augmenter les salaires dans l'entreprise

C'est dans un communiqué de presse que la firme a fait une grosse révélation. A partir de l'année fiscale 2025, il va augmenter les salaires des « nouvelles recrues ». Actuellement, on nous explique qu'il est situé à 235,000 ¥. Ensuite, il passera à 300,000 ¥, ce qui est plutôt alléchant. Selon les propres mots de Capcom, il compte également « poursuivre ses investissements dans le capital humain et l’acquisition de talents exceptionnels ». Le studio va sans doute recruter de nombreuses personnes, ce qui fait du bien à savoir après toutes ces vagues de licenciements qui minent le moral.

L'entreprise japonaise rajoute qu'elle va procéder à un paiement spécial pour tous les employés lors de l'année fiscale 2024. On ne sait pas exactement ce que ça signifie, mais ça semble être assez conséquent. Bien sûr, elle prévoit aussi de gonfler ses effectifs le plus tôt possible. D'une manière générale, Capcom dit vouloir « faire face aux problèmes qui impactent la société » et « améliorer sa valeur d'entreprise et établir une relation de confiance avec les employés et les actionnaires ». De toute évidence, c'est une référence à l'état préoccupant dans lequel se trouve le domaine. C'est donc une décision louable, et on espère que d'autres suivront le mouvement.