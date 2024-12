Capcom est l'un des éditeurs à avoir le plus brillé aux Game Awards 2024 avec les annonces inattendues d'Okami 2 et Onimusha Way of the Sword. Mais vous n'avez pas encore tout vu.

Peu de cérémonies peuvent s'asseoir à la table des Game Awards 2024 et prétendre avoir fait mieux. Certes, tout n'était pas encore parfait, mais des efforts ont été consentis par rapport à la dernière édition. Et vis-à-vis de cette dernière, ainsi que des années passées, ce fut un vrai festival d'annonces et de surprises à l'image du « one more thing ». Un final réservé à la révélation du prochain titre de Naughty Dog, Intergalactic Heretic Project. Si PlayStation a tiré son épingle du jeu, Capcom a également été salué et ce n'est pas volé. Bien au contraire.

Capcom veut faire revivre son catalogue de licences cultes

PlayStation a fait une razzia sur les Game Awards 2024 avec le triomphe d'Astro Bot et a marqué l'événement avec l'annonce du prochain Naughty Dog. La firme japonaise a fait le job, mais c'est loin d'être la seule. Et à vrai dire, en termes d'annonces pures, Capcom reste devant. Alors que personne ne s'attendait à cela, l'éditeur a dévoilé Okami 2 et Onimusha Way of the Sword. La même soirée ! Un délire total surtout lorsque l'on sait que ces licences ont disparu pendant très longtemps, trop longtemps pour beaucoup.

En soi, Capcom continue de faire ce qui avait été promis, à savoir ressusciter des licences dormantes, c'est-à-dire des franchies inutilisées ou trop peu. La bonne nouvelle, c'est que la société ne compte pas revenir sur ses paroles et a même confirmé ses plans dans un communiqué officiel. « En plus de sortir de nouveaux titres majeurs chaque année, Capcom se concentre sur la réactivation des propriétés intellectuelles dormantes qui n'ont pas fait l'objet de nouveaux jeux récemment ». Et pour appuyer sa déclaration, l'éditeur prend pour exemple Okami 2 et Onimusha Way of the Sword.

Dino Crisis de Retour ?

Après une telle déclaration, on se prête à rêver à un retour de Dino Crisis dans les prochaines années. D'ailleurs, Capcom avait pris la température lors d'un questionnaire en ligne dans lequel la saga Dino Crisis avait été plébiscitée avec Mega Man, Devil May Cry, Ace Attorney. Est-ce possible ? « De ce que j'ai entendu dire, le retour de Dino Crisis est quelque chose qu'ils envisagent, ou sur lequel ils travaillent. J'ai entendu cette rumeur avant l'annonce d'Exoprimal, et je me suis demandé si c'était ce qu'on m'avait dit. Je n'étais pas sûr, mais il y a toujours une chance pour qu'ils soient en train de développer un jeu Dino Crisis. Et comme ça ferait deux ans, on pourrait peut-être le voir bientôt. Je ne serais pas surpris si c'était le cas » avait déclaré le journaliste Jeff Grubb.

Mais un autre nom nous vient en tête : pourquoi pas un retour de Viewtiful Joe ? Avec le rapprochement entre l'entreprise et Hideki Kamiya pour Okami 2, ce ne serait pas si absurde que cela.

Source : communiqué Capcom.