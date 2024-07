Entre deux Resident Evil et des compilations Megaman, Capcom se permet quelques originalités. Alors que les éditeurs se montrent toujours aussi frileux à l’idée de sortir de nouvelles licences, les papas de Monster Hunter s'apprêtent à lancer un titre original inspiré du folklore japonais qui s’annonce tout ce qu’il y a de plus atypique. À moins d’une semaine de sa sortie, Capcom dévoile du contenu gratuit aux couleurs de l’une de ses franchises adorées.

Du contenu gratuit annoncé pour le prochain jeu Capcom

Son nom : Kunitsu-Gami Path of the Goddess. Prévue pour le courant de la semaine prochaine sur consoles et PC, cette nouvelle production nous invitera à voyager dans un monde rongé par une mystérieuse corruption et que l'on devra purifier. Une nouveauté qui bousculera un peu les codes en se découpant en deux phases bien distinctes. Le jour, il faudra sauver des villageois, les faire venir à notre campement et leur assigner des rôles pour renforcer les défenses du village. La nuit, les choses se corseront puisque les démons seront de sortie et qu’il faudra sauver notre prêtresse, seule personne à pouvoir sauver le monde du mal qui la ronge. Capcom cherche clairement à sortir des sentiers battus avec ce tower défense qui s’annonce des plus originaux. Pour célébrer son futur lancement comme il se doit, l’éditeur japonais va amener un peu de Okami et le tout gratuitement.

Pour célébrer la sortie de la démo de Kunitsu-Gami Path of the Goddess, le géant nippon avait organisé une collaboration spéciale avec sa licence adorée. Puisque les joueurs ont réussi le défi de cette collaboration, des cadeaux à l’effigie d’Okami seront disponibles au lancement du prochain jeu de Capcom, et ce pour tout le monde, même via le Xbox Game Pass. Cette collaboration prendra la forme de contenus gratuits exclusifs avec entre autres le costume et l'arme d'Amaterasu pour Soh et celui de Waka pour la miko à protéger, Yoshiro. Aussi un thème musical spécial d'Okami sera intégré pour l’occasion.







Pour rappel, Kunitsu-Gami Path of the Goddess sera disponible le 19 juillet 2024 sur Xbox Series, Xbox One, Windows, PS5, PS4 et PC. La démo, entièrement gratuite, est toujours disponible sur ces plateformes.

Source : Capcom