Les sorties se sont tellement succédé qu’on aurait presque tendance à oublier les gros jeux du début d’année. Parmi eux, Dragon’s Dogma 2, qui a rencontré un beau succès malgré un lancement semé d’embûches. L’expérience singulière s’est améliorée au gré des mises à jour, la dernière mettant l’accent sur l’accessibilité avec l'arrivée d’un mode rendant le jeu encore plus facile d’emblée. Pour marquer le coup, Capcom a décidé de permettre à presque tout le monde de tester gratuitement ces nouveautés.

Capcom lance un essai gratuit pour Dragon's Dogma 2

En amont du Tokyo Game Show, Capcom a déployé une nouvelle mise à jour pour Dragon’s Dogma 2. Fort de ses 3 millions de ventes en l’espace de deux mois, le je avait encore quelques tares à corriger. En ligne de mire, quelques soucis de performance, de difficulté, d’équilibrage pour certaines vocations, quand de nouvelles animations ont été ajoutées. Alors que les inconditionnels réclamaient un mode plus difficile une fois en NG+, l’éditeur japonais a préféré faciliter le début d’aventure pour les néophytes. En outre, le prix de certains objets a été réduit quand la gestion de l'inventaire est devenue moins pénible. Capcom fait donc un appel du pied aux premiers concernés en laçant une nouvelle période d’essai gratuit de Dragon’s Dogma 2 sur Xbox Series et PS5.

Pas besoin d’abonnement, tout le monde peut jouer jusqu’à deux heures pendant quelques jours. C’est court certes, mais suffisant pour une première incursion dans le monde de l'Insurgé. La progression pendant cet essai gratuit sera bien évidemment conservée et transférée en cas d’achat du jeu. L’aventure commençant avec la création de votre héros et de son pion, on vous recommande vivement de faire un tour sur l'application gratuite « Dragon's Dogma 2 : Création et stockage de personnages » pour préparer vos personnages et ne pas perdre du temps sur ces deux précieuses heures. La période d’essai gratuit sera disponible jusqu’au 10 octobre à 00h59 sur PS5. Elle ne sera en revanche accessible seulement jusqu’au mardi 1er octobre à 11h59 sur Xbox Series. Rendez-vous sur la page du jeu sur votre console de prédilection pour télécharger cette démo.

Source : Capcom