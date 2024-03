Le premier rendez-vous aura lieu chez nous dans la nuit du 7 au 8 mars, à minuit, pour surtout voir un certain Dragon's Dogma 2 et une nouvelle production de Capcom en action. Le second prendra l'antenne le lundi 11 mars à 23 heures, avec en vedettes principales Street Fighter 6, Exoprimal et la franchise Monster Hunter. On vous détaille tout cela.

Du lourd pour les Capcom Highlights à venir, dont Dragon's Dogma 2 !

Ces derniers temps, Capcom traverse à nouveau ce que l'on pourrait appeler un âge d'or. À quelques exceptions près, ses productions récentes ont connu énormément de succès, dont notamment Street Fighter 6 et Resident Evil 4 Remake. Le géant japonais ne compte visiblement pas s'arrêter en si bon chemin et compte nous le prouver en direct.

Cela commencera donc par un premier Capcom Hightlights prévu le jeudi 7 mars à minuit. Le studio a d'ores et déjà annoncé le plus important du programme. Nous devrions ainsi y voir le très attendu Dragon's Dogma 2, attendu le 22 mars à venir, ainsi que Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Celui-ci avait été présenté l'été dernier à l'occasion du Xbox Games Showcase. Ce jeu d'action visiblement nerveux avait intrigué notamment grâce à sa présentation originale du folklore japonais.

Parmi les plus grosses productions Capcom à venir, Dragon's Dogma 2 est évidemment au centre des attentions. © Capcom

Une seconde présentation sur d'autres licences phares du studio

Le second Capcom Highlights, prévu cette fois le lundi 11 mars à 23 heures, se concentrera sur des licences déjà bien établies du studio. Street Fighter 6, Exoprimal et la série Monster Hunter seront en vedette. On peut donc s'attendre à voir un nouveau personnage de son jeu de combat phare et du nouveau contenu pour son jeu multi avec des dinosaures.

Malheureusement, le segment Monster Hunter ne permettra pas d'en savoir plus sur l'extrêmement attendu Wilds, prévu en 2025. À la place, nous aurons un remake de Monster Hunter Stories premier du nom, sorti à l'origine sur Nintendo 3DS, ainsi que le jeu mobile Monster Hunter Now. Rendez-vous cet été pour les fans de chasse aux monstres pour le prochain jeu de la licence.