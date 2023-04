En novembre 2021, Microsoft a annoncé son intention d'acquérir Activision Blizzard, l'un des plus grands éditeurs de jeux vidéo au monde, pour la somme de 68,7 milliards de dollars. Comme on s'en doute, cette acquisition permettrait à Microsoft de renforcer sa position sur le marché des jeux vidéo, en ajoutant des franchises très populaires comme Call of Duty, World of Warcraft et Candy Crush à son catalogue. Bref, la bonne affaire pour l'entreprise. Mais hélas rien ne s'est passé comme prévu pour le géant de la tech et très vite une partie des joueurs a commencée à craindre la suprématie de Microsoft sur le marché. Sony a commencé à prendre peur et a fait appel aux organismes de régulation du marché aux USA et en Europe pour tenter de stopper la procédure. La plus grande peur portant notamment sur Call of Duty et la possibilité de rendre exclusive la licence aux consoles Xbox.

Un nouveau rebondissement dans le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft

Jusqu'à il y a encore peu de temps, tout le monde attendait le feu vert du CMA (l'organisme de régulation britannique) pour que le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft continue tranquillement son petit bonhomme de chemin. Sauf que depuis très peu de temps, c'est le branle-bas de combat, la nouvelle vient de tomber et le CMA bloque l'acquisition. Le tout intervient après des mois d'enquête sur le sujet. Quels sont les arguments pour une telle décision ? C'est très simple : l'innovation réduite et le moindre choix sur le marché du jeu vidéo. L'organisme s'exprime d'ailleurs en ces termes :

La CMA a empêché le projet d'achat d' Activision par Microsoft, craignant que l'accord ne modifie l'avenir du marché du cloud gaming en pleine croissance, entraînant une innovation réduite et moins de choix pour les joueurs britanniques au cours des années à venir.

C'est quoi la suite ? Xbox vient t-il de perdre Call of Duty ?

Quel va être l'impact de cette décision ? Pour le moment Microsoft/Xbox se dit très déçu et compte faire appel de cette décision de justice. Cela ne veut pas dire que le rachat ne va pas avoir lieu mais c'est tout de même un sacré coup de massue et cela risque de retarder énormément les projets de Microsoft sur le sujet. C'était une étape fondamentale à ne pas rater pour le rachat et tout le monde avait les yeux tournés sur ce jour important du 26 avril 2023 (à l'écriture de cette news).