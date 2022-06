Activision tease un nouveau crossover cinématographique pour Call of Duty Vanguard et le battle royale Warzone. Après Rambo, John McClane ainsi que Godzilla et Kong, ça va être au tour de Terminator.

Call of Duty Vanguard et Warzone vont encore s'allier au cinéma américain pour un crossover qui fera mouche auprès des fans d'Arnold Schwarzenegger et de James Cameron.

Terminator dans Call of Duty Vanguard et Warzone

Activision a encore déniché un partenariat avec Hollywood pour intégrer une légende dans Call of Duty Vanguard et Warzone, après Rambo et John McClane (Die Hard) ainsi que Godzilla vs Kong. Qui exactement ? Terminator, l'icone de la science-fiction créée par James Cameron (Avatar, Abyss...).

Pas d'annonce officielle, mais un teasing sur le compte Twitter de la franchise. On peut lire ceci sur les deux messages postés : « Il semblerait que des mercenaires aient fait un butin inhabituel. Certains métaux précieux brillent davantage dans l'obscurité. Qui peut les identifier ? Récupérer cette information aussi vite que possible, ils reviendront ».

Des clins d'œil au mythique « I'll be back » prononcé par le T-800 incarné par Arnold Schwarzenegger et au T-1000, le méchant de Terminator 2: Le Jugement Dernier. Les termes de « mimetic polyalloy » pour alliage « polymimétique » et « métaux précieux » faisant référence à l'antagoniste qui peut prendre diverses formes. Un bel ajout pour les fans de Call of Duty et de cinéma.

C'est disponible quand ?

Le Terminator sera ajouté à la saison 4 « Mercenaires » de Call of Duty Vanguard et Warzone à partir de ce mercredi 22 juin 2022 à 18h00. Une nouvelle map, Fortune's Keep, sera également disponible.