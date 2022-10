En l'absence d'un jeu complet CoD pour l'année prochaine, l'éditeur préparerait une surprise pour faire durer Call of Duty Modern Warfare 2 afin de combler le vider et de le monétiser plus longuement.

Qui succédera à Call of Duty Modern Warfare 2 ? Personne ! Une rumeur insistante précise les plans d'Activision pour remédier à cela.

Call of Duty Modern Warfare 2 aurait une extension en 2023

Selon le journaliste Jason Schreier, vous pouvez faire une croix sur un jeu Call of Duty en 2023. Une absence qui marquerait la fin des Call of Duty annuels longtemps réclamés. Suite à ce scoop, Activision avait déclaré avoir des expériences premium, comprendre payantes, et free-to-play (gratuites) pour 2022, 2023 et plus tard.

Nous prévoyons plusieurs expériences premium et free-to-play excitantes pour cette année, la suivante et au-delà. Toute autre information est inexacte. Nous avons hâte de partager davantage de détails quand le moment sera venu

On peut déjà classer Modern Warfare 2 dans la catégorie Premium et Warzone 2 dans celle du jeu gratuit. Mais précédemment, Activision a clairement mentionné un « contenu premium payant » l'année prochaine. D'après Tom Henderson, ce DLC servirait à maintenir à flot les ventes durant tout 2023 jusqu'à la première moitié de 2024.

Le reste est flou mais ce contenu premium payant, qui serait disponible pour la deuxième année de vie du titre, aurait un pack de maps « Greatest Hits ». La quasi-totalité des cartes de CoD: Modern Warfare 2 (2009) seraient remasterisées et ce serait un élément essentiel du DLC.