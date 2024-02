Le prochain opus de la franchise Call of Duty fait l'objet de nombreuses rumeurs, et visiblement, sa date de sortie aurait été découverte. Combien de temps reste-t-il à attendre ?

L'année dernière, on a pu accueillir un nouveau jeu issu de la licence Call of Duty. Malheureusement, Modern Warfare 3 n'a pas forcément été au goût de tout le monde, à commencer par notre KiKiToes national qui lui a attribué la note de 4/10. Activision va-t-il réussir à rattraper le coup avec le prochain titre sur la liste ? C'est ce qu'on espère, mais pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur lui. Et si une grosse surprise se préparait dans l'ombre ? De ce qu'on a cru comprendre, la date de sortie n'est plus un secret.

Le prochain Call of Duty, c'est pour bientôt

Ce n'est évidemment pas la première fois qu'on entend parler de ce jeu mystérieux. L'année dernière, Windows Central nous rapportait que Treyarch mettait sur pied un volet s'inscrivant dans la série Black Ops. Avec plusieurs sources à l'appui, le média avançait qu'on serait plongé dans la Guerre du Golfe et qu'on se situerait du côté de la CIA. Pour rappel, c'est un conflit majeur ayant pris place de 1990 à 1991, et opposant les Etats-Unis à l'Irak. Pour en revenir à notre intéressé, il marquerait aussi le retour des Zombies en mode round-based. On avait même eu droit à une fenêtre de sortie : 2024.

Cette date rejoint celle qui nous a été donnée par la nouvelle rumeur. Néanmoins, cette dernière s'avère être plus précise. Mais avant, d'où nous vient cette information ? Du média Inverse, qui s'est entretenu avec des sources qui sont restées anonymes. Elles auraient participé à une conférence virtuelle organisée par Xbox le 6 février dernier. Phil Spencer, le PDG de la firme, était présent ainsi que la présidente, Sarah Bond. Celle-ci aurait fait une déclaration plutôt claire : le nouvel opus de la franchise Call of Duty devrait normalement sortir en octobre 2024.

Bien évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes. Tant qu'on n'a pas de confirmation officielle, il vaut mieux éviter de se précipiter sur ce genre de conclusions. Néanmoins, si ce fameux Call of Duty doit sortir en 2024, alors on devrait techniquement avoir des nouvelles de lui dans les mois à venir. Qui sait, ça pourrait même être dans quelques semaines (soyons optimistes). On attend une vraie annonce avec impatience, car pour le moment, ce projet se fait bien discret.