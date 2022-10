Le dataminage qui consiste à explorer et analyser les fichiers pour en extraire des informations est de plus en plus utilisé par ce que l'on pourrait appeler des "explorateurs numériques". C'est de cette façon que le Datamineur cod_sploitzimgz a par exemple trouvé une petite pépite sur Call of Duty Modern Warfare 2.

Call of Duty Modern Warfare 2 dans le collimateur du dataminage

L'homme a ainsi trouvé des références aux zombies de Modern Warfare 2 dans les fichiers du jeu, avec des allusions à "Round Based Zombies" et "Outbreak". Cela pourrait suggérer qu'il pourrait y avoir des plans pour un mode de jeu de ce type dans le futur. Ce qui semble assez logique quand on sait à quel point ce mode zombie est apprécié par la communauté Call of Duty et permet aussi au titre d'avoir une durée de vie bien plus longue.

Les images, qui ont maintenant été "détruites" par le DMCA d'Activision prouvent que les illustrations sont authentiques. Cependant, les images DMCA ne confirment pas nécessairement que les zombies arrivent dans le jeu. Car Activision peut faire supprimer des images de fichiers de jeu pour plusieurs autres raisons. Cela peut permettre en effet d'éviter les fausses attentes de la part de la communauté. Dans tous les cas, il y a tout de même une bonne (ou mauvaise) odeur de zombie dans l'air.

Comme le reporte Tom Henderson, le dataminage a aussi donné des information sur le nombre de maps à venir ainsi que leurs noms :

11 cartes en 6 vs 6

Call of Duty Modern Warfare 2 devrait avoir 11 cartes en 6 vs 6 à savoir :

Breenbergh Hotel

Museum

Mercado Las Almas

Taraq

Crown Raceway (previously Grand Prix)

Al Bagra Fortress

Zarqwa Hydroelectric

Santa Seña Border Crossing

Farm 18

Embassy

El Asilo

Mais aussi 5 cartes en mode All Ground War

Sa’id

Sariff Bay

Santa Seña

Zarqwa Hydroelectric

Al Bagra Fortress

Un jour le dataminage finira par donner le scénario dans son intégralité... Pour mémoire Call of Duty Modern Warfare 2 est attendu pour le 27 octobre sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il faudra attendre le 28 octobre pour la sortie PC.