Activision sait comment donner envie aux joueurs de passer à la caisse. L'éditeur de la licence Call of Duty propose régulièrement des périodes de gratuité au public. À l'occasion du lancement de la saison 2 " Rechargée ", Call of Duty Modern Warfare 2 sera jouable sans frais cette semaine. On vous explique comment en profiter.

Call of Duty Modern Warfare 2 gratuit du 16 au 20 mars

Ce mercredi 15 mars marque l'arrivée de la saison 2 "Rechargée" dans Call of Duty Modern Warfare 2. Pour fêter cela, Activision rend le jeu jouable gratuitement sur tous les supports du 16 mars à 18h jusqu'au 20 mars, même heure. Les nouveaux venus pourront profiter de 6 modes de jeu : Match à mort par équipe, Point stratégique, Domination, Élimination confirmée, Jeu d'armes, Infecté, Une balle chargée, Tout ou rien (nouveau mode de jeu). Plusieurs cartes multijoueur seront accessibles, dont la nouvelle map Himmelmatt Expo. Le site officiel du jeu propose un guide pour permettre aux joueurs d'appréhender au mieux ce nouveau terrain de jeu. Toujours du 16 au 20 mars, les joueurs pourront s'essayer au premier raid du jeu, nommé Atomgrad. Pour cette période d'accès gratuit, seul le mode difficulté standard sera disponible.

Call of Duty Modern Warfare 2 à -35 % sur PS5 et Xbox Series

Si vous craquez pour la version complète de Call of Duty Modern Warfare 2, une tonne de contenu vous attend grâce à la saison 2 Rechargée. Celui-ci apporte trois nouveaux modes de jeux : Tout ou rien, Zone de largage et Une balle chargée. Un nouvel opérateur fait aussi son arrivée : Ѕhrеddеr. Oui, il s'agit bien de l'antagoniste principal des Tortues Ninja. Notez que Call of Duty Modern Warfare 2, qui vient d'ajouter une fonctionnalité très attendue, est actuellement à -35 % sur PS5, PS4 et Xbox Series.