Le torchon brûle entre PlayStation et Xbox vis-à-vis de la sortie des futurs jeux Call of Duty sur PS5. Le patron de Sony Interactive Entertainment critique l'offre rendue publique par Microsoft.

Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft est encore en cours et pourrait prendre beaucoup de temps. Une des causes, les inquiétudes de cette acquisition vis-à-vis du marché, en particulier celles de PlayStation qui tremble à l'idée de perdre Call of Duty définitivement. Xbox a rassuré et a fait une offre à Sony mais selon la firme japonaise, ce deal étalé sur la place publique est loin d'être avantageux. Le match reprend !

Un trop court répit pour les jeux Call of Duty sur PS5 ?

Pour lever les doutes de la concurrence et s'assurer que le rachat d'Activision soit validé par les hautes instances, Microsoft s'est engagé auprès de Sony. Les jeux Call of Duty seront disponibles pendant « au moins plusieurs années » sur PS5.

Pour Jim Ryan, patron et président de Sony Interactive Entertainment, l'offre telle que présentée publiquement n'a rien d'une fleur. Non, selon lui, « l'offre était inapproprié à plusieurs niveaux » car Xbox a seulement promis de garder les CoD sur les consoles PlayStation pendant 3 ans en vérité. Trois ans au-delà du contrat actuel.

Je n'avais pas l'intention de commenter ce que j'ai compris comme étant une discussion commerciale privée, mais je ressens le besoin de clarifier les choses car Phil Spencer en a parlé publiquement. Microsoft a proposé que Call of Duty reste sur PlayStation que pendant 3 ans après la fin de l'accord actuel entre Activision et Sony. Après presque 20 ans de CoD sur PlayStation, leur proposition était inappropriée à plusieurs niveaux et ne tenait pas compte de l'impact sur nos joueurs. Nous voulons garantir aux joueurs PlayStation qu'ils vont continuer de bénéficier de l'expérience CoD de la plus haute qualité, et l'offre de Microsoft porte atteinte à ce principe.

C'est un peu flou, mais avec cette proposition, Call of Duty pourrait disparaître des consoles PlayStation d'ici 2027.

Une poule aux œufs d'or pour PlayStation

À l'heure actuelle, PlayStation gagne énormément d'argent avec la franchise d'Activision Blizzard. En 2021, CoD : Vanguard a par exemple été le jeu plus vendu aux Etats-Unis sur PlayStation 5 et PS4. Fait tout aussi intéressant même si logique, en 2020, l'analyste Daniel Ahmad (ZhugeEx) rapporte que Sony était le plus gros client d'Acti. Microsoft était seulement quatrième derrière Apple et Google.

Où en est le rachat d'Activision Blizzard ?

Le processus de rachat d'Activision Blizzard continue mais il pourrait y avoir un premier obstacle. La « Competition and Markets Authority (CMA) », l'autorité de la concurrence britannique, prévient : si les doutes d'un point de vue concurrentiel ne sont pas levés, l'étude entamera une phase 2 d'examen.