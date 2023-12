Décidément, la franchise Call of Duty semble maudite. Et il est bien difficile pour Activision de garder un secret. Une fois de plus, le prochain épisode est victime d'un leak. On vous dit tout.

Une fois de plus concernant Call of Duty, la nouvelle nous vient de Tom Henderson, un insider bien connu pour sa fiabilité. Comme Activision peine à garder le secret sur ses jeux, nous pouvons déjà en apprendre davantage sur le prochain FPS en développement. C'est une époque difficile pour ceux qui apprécient les surprises, comme au bon vieux temps. Voici ce que nous savons

Call of Duty 2025

Call of Duty 2025, connu sous le nom de code ‘Saturn’, est visiblement en cours de développement comme une suite directe de Call of Duty: Black Ops 2. Situé environ en 2030, cinq ans après les événements de Black Ops 2, le jeu marque le retour de la franchise dans un avenir proche, une orientation non explorée depuis Black Ops 4 en 2018. Cette nouvelle itération promet de ramener des personnages favoris des fans et d'introduire un nouveau méchant, poursuivant ainsi l'héritage de la série.

En réponse aux critiques des fans, les développeurs ont ajusté leur stratégie de contenu. Au lieu de lancer le jeu uniquement avec des cartes remasterisées de Black Ops 2, le plan actuel inclut une combinaison de nouvelles cartes et de remasterisations. Cette décision vise à éviter les écueils de Modern Warfare 3, perçu par certains comme un DLC de son prédécesseur. Outre les cartes, le jeu devrait proposer un système de mouvement revisité, le retour du système de classe ‘pick 10’, le mode "Gunfight", et du mod zombie.

Une prise de conscience

Le développement de Call of Duty 2025 semble être influencé par les leçons tirées de Modern Warfare 3, qui a souffert d'un cycle de développement rapide et de pressions internes. Cela souligne les efforts des développeurs pour offrir une expérience de qualité tout en gérant les attentes des joueurs. L'incertitude demeure cependant sur l'intégration des éléments de Call of Duty 2024, notamment en raison du saut temporel important et des changements stratégiques.

Black Ops 2 étant l'un des titres les plus vendus de la série, Activision semble déterminé à exploiter la nostalgie tout en introduisant des innovations. Reste à voir maintenant si la qualité sera au rendez-vous. Pour mémoire, dans ce jeu l'histoire se déroule en deux périodes distinctes : pendant la Guerre Froide dans les années 1980 et en 2025, dans un futur proche. En 2025, le joueur incarne David Mason, fils d'Alex Mason. Dans ce futur proche, une nouvelle Guerre Froide a éclaté entre la Chine et les États-Unis, principalement due à une rareté des ressources en terres rares.