Activision aurait décidé de faire l'impasse sur Call of Duty en 2023, une première depuis 2005. Les ventes décevantes de CoD Vanguard seraient la principale raison.

Dans un nouvel article de Bloomberg, le journaliste Jason Schreier avance qu'il n'y aura aucun Call of Duty en 2023. Selon ses sources, il faudra patienter jusqu'en 2024.

Une première depuis 2005

En 2022, Activision prévoit de sortir Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2. En revanche, l'année suivante, ça semble plus compliqué puisque l'éditeur aurait déjà repoussé en interne l'épisode attendu pour 2023. Un jeu développé par le studio Treyarch.

Selon le journaliste, cela n'aurait rien à voir avec le rachat en cours par Microsoft. Non, ici, ce seraient les ventes décevantes de Vanguard le gros problème. Cet opus n'aurait clairement pas atteint les objectifs, amenant les dirigeants à se questionner sur le rythme annuel de sorties.

Pour combler ce vide, Activision proposerait des DLC à foison et un "nouveau titre multijoueur free-to-play". Les équipes de Treyarch seraient aussi affectées au développement de ce dernier.

Vers la fin (espérée) des Call of Duty annuels ?

En guise de réponse à l'article de Jason Schreier, un porte-parole d'Activision a déclaré :

Nous prévoyons plusieurs expériences premium et free-to-play excitantes pour cette année, la suivante et au-delà. Toute autre information est inexacte. Nous avons hâte de partager davantage de détails quand le moment sera venu.

Si cette rumeur se confirme, ce sera peut-être l'amorce d'un grand changement au sein de l'entreprise. En effet, dès 2005 et jusqu'aujourd'hui, les joueurs ont eu leur dose annuelle de Call of Duty. Lorsqu'un paquet d'entre eux sont ravis de cette situation, d'autres sont lassés, développeurs y compris.

Fin janvier, Jason Schreier révélait déjà que différentes personnes bien placées avaient émis le souhaiter d'arrêter de sortir des CoD tous les ans. Il avait indiqué qu'un tel bouleversement n'interviendrait pas avant 2023 au minimum, ce qui concorde avec sa nouvelle histoire.

